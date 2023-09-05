原标题：华中农大：攻关玉米种业化控技术体系

近日，记者从华中农业大学李召虎教授研究团队获悉，继棉花全程机械化栽培关键化学调控技术创新与应用取得显著成效后，该团队进一步推进产学研融合，攻关玉米种业化学控制技术体系，发力生物育种新赛道。

日前，“基因编辑玉米增密增产种质创制、轻简品种选育与配套化控技术研制”研究项目落地河北省邯郸市，将由华中农业大学、中国农业大学与河北沃土种业有限公司和江苏未米生物科技有限公司联合开展研究工作。

“农业高质量发展，必须依靠科技创新，坚持问题导向、创新发展。”李召虎表示，上述技术研究的核心是将育种和栽培技术深度融合，在传统优势品种上配套基因编辑和化控技术，做到优中更优、好上更好，高产之上再做加法。

据介绍，以资源节约为核心的精准、轻简、高效生产是现代农业发展的主要方向，其中化学控制技术在作物生长定量调节、株型调控、微生态环境改善等方面具有独特效果，已成为棉花、玉米、水稻等作物栽培中的常规技术。

长期以来，李召虎研究团队致力作物化控技术的研究，从棉花缩节安（DPC）系统化控技术，到玉米拔节期化控防倒技术，发现了玉米与棉花对DPC响应敏感性存在显著差异的分子机理，揭示了DPC调控靶标赤霉素合成关键酶——柯巴基焦磷酸合酶的生化与分子机制，并利用基因编辑手段提高玉米对DPC敏感性。

该成果利用基因编辑技术改良调节剂靶标基因，能使作物符合化学调控技术需求，实现遗传育种手段与栽培技术应用的有机结合，为“轻简”“密植”作物创制提供新思路。

“我们将合作开发基因编辑玉米增密增产专利技术，着力实现玉米生物育种和化控高产高效新技术融合，对玉米种业和高产栽培创新发展有重要指导意义。”河北沃土种业有限公司董事长柳纪锋说。

华中农业大学副校长严建兵说，在创新驱动大背景下，玉米增植增产、精准基因编辑技术应用前景广阔，作物化控技术与生物技术相结合更是另辟蹊径、独树一帜，目前该技术前瞻可行，具有引领示范意义。

他表示，华中农业大学将联合各研究单位和经营主体，全力推进研究项目在邯郸落地生根，在生物育种新时代新赛道中跑出加速度。（吴纯新、蒋朝常）

(责编：李依环、郝孟佳)