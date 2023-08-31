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中央财经大学发起成立中外财经教育联盟

2023年08月31日15:52 | 来源：人民网-教育频道
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中外财经教育联盟成立 中国东盟高校财经教育网络启动

中外财经教育联盟成立现场。中央财经大学供图

人民网北京8月31日电 （记者李依环）日前，2023中国—东盟教育交流周开幕期间，中央财经大学发起成立中外财经教育联盟（以下简称“联盟”）。

据悉，中外财经教育联盟是由中外高校、企业等自愿组成的学术性、非官方、非营利性的组织，成员包括121家境内高校、企业以及来自美国、英国、法国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、越南、老挝、缅甸、希腊、阿根廷、智利、香港、澳门等24所国（境）外高校。

联盟以面向国际、服务教育、开放创新、价值共创为宗旨，秉持“协同创新、开放共享”的理念，充分发挥联盟成员的优势，发起并倡导跨国界、跨行业的多元协作，增进产学研协同发展，建立一个创新和谐、可持续发展的财经教育资源共享平台，促进中外高校、企业在财经教育领域的人才培养、国际交流和资源共享，共同探讨数字经济时代财经教育发展的趋势，共同提升财经领域教研水平和社会服务能力，推动财经教育高水平对外开放和国际化发展。

联盟致力于推动以财经教育为优势的国内外知名大学和企业在人才培养、科学研究、学术创新、政策与规则制定等领域的交流合作，共同发展成为全球财经教育的“领航者”，对已有的全球大学联盟将是重要的补充和升级。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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