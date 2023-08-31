8月28日，学前教育法草案提请十四届全国人大常委会第五次会议初次审议。我国通过专门立法促进学前教育普及普惠安全优质发展。这个法律草案有哪些看点？

看点一 明确学前教育定位

草案界定，学前教育是指由幼儿园等学前教育机构对3周岁到入小学前的儿童实施的保育和教育；强调学前教育是国民教育体系的组成部分，是重要的社会公益事业。

北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇认为，草案突出了学前教育对全民族素质提升的奠基性意义，明确学前教育事业的公益属性，将为儿童健康成长创造更好的条件。

草案还提出，国家推进普及学前教育，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系。

北京大学法学院教授湛中乐表示，草案明确各级政府及有关部门的职责，让学前教育的公益性进一步落地，这对保障适龄儿童接受学前教育的权利具有重大意义。

看点二 强化政府责任，遏制过度逐利

草案明确，各级人民政府应当依法履行职责，合理配置资源，缩小城乡之间、区域之间学前教育发展差距。

“所有适龄儿童应当享有相同的机会进入质量相当的幼儿园。”中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，政府在学前教育发展中应当发挥保底作用，保障最缺乏入园条件的幼儿能够享受同等的公共学前幼儿教育。

草案规定，任何单位或者个人不得利用财政性经费、国有资产、集体资产或者捐赠资产举办或者支持举办营利性民办幼儿园；社会资本不得通过兼并收购、协议控制等方式控制公办幼儿园、非营利性民办幼儿园。

“这些规定体现了鲜明的学前教育公共政策导向，即要抑制学前教育的商业化、市场化倾向，突出和强化政府责任，加强对学前教育事业的财政投入和教师队伍建设。”张志勇说。

看点三 把保护学前儿童安全放在首位

草案提出，幼儿园对学前儿童在园期间的人身安全负有保护责任，应当把保护学前儿童安全放在首位。

“3至6岁儿童缺乏自我保护能力，家庭、幼儿园、社区等必须发挥合力，营造安全的保育教育环境。”清华大学附属小学成志幼儿园执行园长刘明霞说。

在教育方面，草案明确，幼儿园应当以游戏为基本活动。防止保育和教育活动小学化，不得教授小学阶段的课程内容、采用小学化的教育方式。

“这些规定是对幼儿园保育教育实践中存在的小学化倾向的有力回应。”湛中乐表示，针对学前教育实践中保教质量偏低等问题，草案从立法层面对学前教育活动予以规范，有利于确保、提高学前教育质量。

看点四 加强教职工队伍建设

草案提出，幼儿园聘任（用）园长、教师、保育员、卫生保健人员、安全保卫人员和其他工作人员，应当在其入职前以及每年定期进行背景查询和健康检查；同时明确了不得聘任（用）的7类情形。

刘明霞表示，草案的相关规定，有利于让专业的人干专业的事，创建科学的保教环境，不断提高园所保育教育质量。

草案明确，幼儿园及其举办者应当按照国家规定保障教师和其他工作人员的工资福利。幼儿园教师在职称评定、岗位聘任（用）等方面享有与中小学教师同等的待遇。

湖北省省直机关第三幼儿园园长袁芒认为：“这些措施有利于幼儿教师队伍的稳定和健康发展。当幼儿园教师待遇提高、感受到尊重，他们的工作动力和工作效率也会随之增强，进而为祖国的下一代提供更专业、更优质的学前教育。”

（据新华社电）

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