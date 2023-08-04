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常信职院：开展社会实践，点亮多彩暑期

郑 莉
2023年08月04日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：常信职院：开展社会实践，点亮多彩暑期

“常州博物馆藏的南朝龙纹画像砖由7块画像砖组合而成，龙大张口、龙身雄健有力……”近日，常州信息职业技术学院（以下简称常信职院）数字创意学院博物馆文物“活化”团队，冒着酷暑为常州市武进区星韵学校的同学们带来了一场别开生面的“创·艺”美育大课堂。该团队前不久荣获了第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛江苏赛区特等奖。

常信职院团委书记陈波介绍，今年，该校围绕理论普及宣讲、红色学习、国情观察、乡村振兴、民族团结、工匠探索、创新创业等方向开展暑期社会实践活动，成立校院两级实践团队60个，共有近千名学生和100多名教师参与其中。

在服务社会中提升专业技能

“我们的团队成员都来自视觉传达设计专业和数字媒体艺术设计专业，团队调研了常州博物馆藏南朝画像砖，并利用专业技能设计了系列文创产品，向大众普及南朝画像砖艺术。此次暑期社会实践，我们重点面向小学生宣传普及传统文化，非常有意义。” 数字创意学院博物馆文物“活化”团队指导老师王亦非说。

今年，常信职院的暑期社会实践活动重在“专业+实践”，倡导同学们利用专业知识，在社会实践中“增智”“增能”。比如“‘C位’是怎样炼成的实践团队”，在多地的红色纪念馆接力宣讲革命事迹。他们还利用专业所长，创作了红色电子贺卡和红色电子音响。

“常信N.E.T技术服务社助力乡村数字化发展”团队，为武进湟里镇葛庄村村民免费进行电子设备软硬件清理优化、电脑资料整理、反诈App安装，并开展前沿电子信息技术科普体验等活动，帮助提升村民信息化素养，助力乡村振兴；“不负‘暑’托社会实践活动”团队利用专业特长，在武进区湖塘镇、牛塘镇、南夏墅等11个乡镇街道开设“暑托班”，解决城乡青少年“暑期看护难”等问题，还开设了北斗金课、无人机竞技、人工智能等课程，提升青少年对信息科技的兴趣，激发科创思维。

在常信职院“常信N.E.T技术服务社助力乡村数字化发展”团队的指导老师姜晓武看来，暑期社会实践是课堂专业学习的有效延伸，是对专业知识的巩固和实践，有助于大学生在接触社会、了解社会、服务社会的同时获得成就感，进一步激发他们专业学习的兴趣和动力。

让实践成为学生的必修课

“近年来，常信职院突出问题导向，出台《大学生社会实践管理办法》，建立健全相关制度，将学生参加社会实践活动纳入素质教育必修项目，使学生参与社会实践活动成为一门必修课。”常信职院副校长费小平说。

目前，常信职院已建立起完善的大学生社会实践领导组织制度，以团委为中心，形成多部门联动的统一指导和科学的管理保障体系，确保社会实践顺利开展。

同时，常信职院还建立了相应的激励机制和科学的考评制度，使社会实践有规可循，有章可依。

据了解，常信职院大学生社会实践坚持从三个维度展开。首先是团支部“社区实践计划”，这一计划要求每个团支部每学期至少开展一次社区实践活动，现已建有社区实践基地近百个；其次是开展志愿服务活动，持续推动学雷锋志愿服务常态化长效化下基层、进社区，目前学校的每个二级学院至少拥有一个品牌志愿服务项目，建有一支专业化志愿服务团队，共建一个社区志愿服务阵地，形成了一个长效化的服务机制；最后是深化暑期社会实践活动，每年立项校院两级暑期社会实践团队。

近五年来，常信职院累计开展各类志愿服务活动及项目20多个，注册志愿者两万余人，开展志愿服务活动2000多场次，志愿服务时长达30多万小时，获省级志愿服务奖项近十项。此外，常信职院还累计组建校院两级社会实践团队1000余支，服务对象5万余人，连续五年获评全省大中专学生暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践先进单位。

“事实证明，开展社会实践活动，可以帮助大学生增强实践能力，加强团队协作能力，增强就业竞争力。

下一步，我们将通过深化组织实践活动，使学生提高实际操作能力与综合素质，激发社会责任感，让他们勇做新时代的追梦人，为社会主义现代化建设作出贡献。”常信职院党委书记成建华说。（吴云飞、孙嘉隆、郑莉）

(责编：李依环、孙竞)

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