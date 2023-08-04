孙亚慧

东安湖体育公园游泳跳水馆内的新闻发布厅座无虚席，连过道都站满了媒体记者。8月1日晚，张雨霏带领中国队在女子4×100米自由泳接力决赛中刷新赛会纪录，为中国体育代表团赢得本届大运会游泳赛事首金。刚从日本福冈世锦赛凯旋的“蝶后”，自然成为了关注焦点。

“从世锦赛来到大运会，对比赛的感觉有什么不同？”一名记者问张雨霏。

“一直以来，我们都是以运动员的身份被大家熟知。但参加大运会，我们希望能展示自己的另一面，作为学生的那一面。”张雨霏说。

是运动员，更是大学生，这正是大运会魅力的生动诠释——这里是全球大学生欢聚的舞台。62年前，国际大体联创始人施莱默就曾说过，“大运会是友谊的盛会”。而今，在国际大体联代理主席雷诺·艾德看来，大运会不仅是体育的盛会，而且应成为文化的盛典、教育的盛事。夏日蓉城，大学生运动员来自世界各地，美好的情感超越语言、肤色、文化，相融共通。

第一次观看大运会的观众，很可能对颁奖仪式感到奇怪——为何颁奖、升国旗时不奏国歌呢？其实，这是国际大体联的要求，颁奖时奏响国际大体联会歌。别具一格的大运会传统，凸显大运会是一个重成长、促交流、向未来的青年盛会，让大学生尽情用汗水去书写属于自己的青春故事。

成都大运会上，中国运动员平均年龄为22.9岁，其中94.2%的选手是首次参加大运会，超过83%的选手是首次代表国家参加世界综合性运动会。这场以青春名义举行的学子聚会，让大学生成为主角，成为国际视野更宽阔、更具竞争活力的青年一代。

以赛为媒、以赛交友、收获友谊、共同进步。相同的身份、相仿的年纪，能让大运会选手之间更容易相互交流、相互学习。而热情的成都让他们的友谊之花开得更绚烂。

(责编：李依环、孙竞)