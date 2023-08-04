本报记者 刘 峣

图①：中国选手柳雅欣（右）以2分08秒18的成绩获得成都大运会游泳项目女子200米仰泳冠军。

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图②：中国选手陈冠锋（右）以10秒17的成绩获得成都大运会田径项目男子100米季军。

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图③：中国队员张雨霏（右）和覃海洋等获得成都大运会男女混合4×100米混合泳接力项目冠军。

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图④：在成都大运会跆拳道女子73公斤以上级决赛中，中国选手徐蕾以2比0战胜伊朗选手塔瓦库利，获得冠军。

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图⑤：在成都大运会男篮9-15排位赛中，中国队以75比71战胜蒙古国队。

图为中国队球员陈国豪（右）在比赛中。

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新友相识 老友重聚

在同巴西队的比赛中，中国羽毛球选手谭强发现，对手韦尔顿的球鞋有些旧。这一幕让他念念不忘。韦尔顿并不是职业羽毛球选手，但对这项运动着迷的他，每天都会在巴西的学校里练上几个小时。

“他从这么远的地方来中国参加比赛，对羽毛球的热爱精神值得我们学习。”走下球场，谭强特意问到韦尔顿的鞋码，想给这位对手送双新鞋。

由于鞋码跟自己不一样，谭强还跟队友换了一双鞋。当他把新球鞋送给韦尔顿时，这位巴西小伙儿高兴地与谭强击掌拥抱。

第二天，韦尔顿就穿着新的“战靴”站上了球场。他说，这双鞋对自己很有帮助。

实力不俗的中国羽毛球队在全世界都有粉丝。美国羽毛球选手齐娜塔莉13岁时曾与中国名将李雪芮交过手。这次跟随美国队来到大运会，她终于有更多机会同已是教练的李雪芮交流。

对于偶像的近况，齐娜塔莉一直很关注。她说，李雪芮和王适娴两名世界冠军如今都在大学当老师，继续培养下一代球员，这是一个很好的选择。

美国射箭选手吴沛琳在大运会上认识了很多中国朋友。这位讲着一口流利中文的华裔女孩，从小学习古筝、古诗，还获得过美籍华人选美比赛的冠军。

中国队选手李新鑫就是吴沛琳的新朋友之一。吴沛琳说，她和李新鑫平时背着箭包一起训练、互赠礼物，没想到在比赛中还上演了一场“遭遇战”。

“新鑫看到我们一组比赛时说：噢，不是你吧！”吴沛琳笑着说，虽然是对手，但两人在比赛间隙拔箭时，还是像朋友一样聊着感兴趣的话题。

有新朋友相识，也有老朋友重聚。中国队射箭选手冯浩和土耳其运动员萨马德曾在2018年阿根廷青奥会同场竞技。在大运会上再次相遇，两位年轻人都很惊喜。身为东道主的冯浩时常约上萨马德和他的队友在大运村里参加中国传统文化活动，还给老朋友送了中国茶。

“我们会一起加油努力，希望将来能在奥运会赛场上相见。”冯浩说。

以武会友 传播文化

印度尼西亚武术选手马维洛在武术男子刀术比赛中斩获银牌。他说，这次来到成都，最开心的事儿便是遇到了很多新老朋友。

“我最初接触武术，是看了成龙、李连杰的一些武打电影。”马维洛说，“如今，印尼人对于武术的热情不断高涨。”

作为中国传统的体育项目，大运会上的武术比赛成为各国青年以武会友的“武”台和了解中国文化的窗口。

马来西亚选手曾思宝6岁时便接触武术。“一开始我对武术的了解非常有限，随着练习，我对武术背后的文化有了更多认知。”曾思宝说，“现在，武术已经成为我生活的一部分了。”

新加坡运动员王子铭在大运会赛场穿上了自己设计的比赛服。“正面是龙图案的刺绣，背面是繁体‘龙’字。”王子铭说，“我生肖属龙，龙也是中国文化的象征，所以选择了这一元素。”

日本选手庄司理濑在女子太极拳项目中获得亚军。她说，自己在比赛中一直在观察中国队选手。“我想学习他们的动作、流程，通过学习、模仿，不断地去改进、训练。”她说。

看到庄司理濑等选手的表现，夺得太极拳金牌的中国队选手陈小丽深有感触：“太极拳在国外发展得越来越好，外国选手的水平飞速上涨。看到他们真心喜欢武术，我非常开心。”

美国武术队教练邹云建介绍，这次来成都参赛的美国队队员，大都来自普林斯顿大学、斯坦福大学等名校，年轻人对武术在海外的发展和推广意义重大。

“青年是太极拳发展的希望，他们有知识、有文化，对推广武术的作用更大。”邹云建说。

华裔女孩刘岳青从11岁开始练习太极。她的父亲是邹云建在美国的第一位太极学生，如今她又成为了邹云建的爱徒。大运会比赛结束后，她还准备参加第四届世界太极拳锦标赛。

在美国，刘岳青在求学之余时常带着武馆里的小队员一起训练，并通过表演、视频等形式，把太极拳推广给更多人。“推广武术的接力棒现在已经到了我们这一代的手里，我会慢慢引导更小的孩子们，让武术发展走向规范化、规模化。”她说。

夺得成都大运会首金的中国队选手曹茂元也表示，武术的发展要依靠更多年轻人的力量。

“通过成都大运会，更多人能够看到中国武术的精髓，让更多国家的人了解武术、接触武术、爱上武术。”曹茂元说。

加油鼓劲 奋力拼搏

在四川省体育馆打完了激烈的比赛后，捷克男篮球员简·齐德克难掩心中的激动。

“我在成都感受到了中国球迷对篮球的热情，在这么多球迷的支持下打比赛，真是不可思议。”简·齐德克说。

大运会上的温暖不只产生在运动员之间，也洋溢在由观众和运动员共同营造的氛围中。

成都观众的鼓掌、加油、欢呼以及不时响起的“雄起”声，为各国运动员创造出激情、温馨的比赛环境。

阿根廷女篮队长甘黛拉·恒蒂内达有相同的感受：“我没想到现场来了这么多观众，每次进球都能听到掌声和欢呼，这让我们觉得就像在主场比赛一样。”

获得男子柔道81公斤级铜牌的格鲁吉亚运动员达瓦拉什维利·祖尔说，是现场观众对他加油鼓劲，让他在比赛逆境中坚持了下来。“这枚沉甸甸的奖牌也有观众的功劳！”他说。

在艺术体操赛场拿到两枚金牌的匈牙利选手凡妮·皮格尼茨基也对成都观众的热情友好印象深刻。“在赛场上我得到了很多欢呼，这非常让人惊喜。”

巴勒斯坦选手卡巴哈·马雅尔是第一次来中国，感受过成都的城市魅力和赛场的热烈氛围后，她表示“太喜欢中国了”。

“我是巴勒斯坦唯一一名参加成都大运会的女运动员，我希望能够鼓励更多女孩参加大运会。”她说。

(责编：李依环、孙竞)