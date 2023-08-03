原标题：校园变“家园” 育人新空间

“在毕业实习、考研深造和毕业设计等压力下，难免产生焦虑心理，我们要保持积极心态，迎难而上……”日前，广西医科大学“一站式”学生社区开展党员学习活动，大四学生刘劳在分享会上如是说。

这样的学习交流活动，在广西各高校并不鲜见。近年来，广西推进高校“三全育人”综合改革，开展“一站式”学生社区综合管理模式建设工作，目前已建成A类建设单位7个、B类建设单位12个，逐步探索出可复制可推广的全区“一站式”学生社区综合管理创新模式。

党建领航赋能学子成长

前不久，广西大学动物科学技术学院党委书记顾慕娴在东30栋学生宿舍园区多功能活动室，为宿舍园区50余名学生党员上了一堂党课，从新时代青年的使命与担当方面和学生党员谈心交流。

该校动物医学专业学生王国威表示：“听完这堂党课，更坚定了我考研深造，以更扎实的专业本领投身家乡建设的信心和决心。”

广西大学坚持党建引领，推动思政教育和管理服务下沉，在“一站式”学生社区建设“先锋”辅导员工作室和党员活动室，成立“先锋”社区党员志愿服务队和6个功能型学生党支部，打破年级、专业、师生界限，定期组织开展社区学生党员、入党积极分子教育和交流活动。

“以‘一站式’学生社区综合管理模式建设为载体，着力打造学生社区党建品牌，全面提升党组织引领力、服务力。”桂林理工大学学工部部长冯广辉告诉记者，该校在学生社区组织理论学习、志愿服务活动，引领学生提升综合素养。

延伸思政链条 浸润学生心田

一杯茶，一条长桌，师生围坐在一起，畅聊学习生活……这是广西建设职业技术学院“一站式”学生社区的一场交流活动。

广西建设职业技术学院系统建成集思政教育、文化活动、学习辅导、生活体验、自助服务5大类社区功能空间32个，涵盖党建思政教育基地、心理素质拓展基地、茶艺文化传习基地、一站式服务中心、“红湾”主题阅读体验中心等。

“学生社区真正成了学生的温馨家园。”广西师范大学学生干部蓝艺源介绍，该校举办的“社区发展我建言”“红色主题电影观影”等活动，参与学生达数千人次。

广西各高校以“一站式”学生社区综合管理模式，推动“三全育人”综合改革，推进育人资源和育人力量聚合于学生社区。

打造智慧社区 提升服务质量

邓浩业是桂林电子科技大学2020级机械电子工程专业学生，他此前因转专业需调换宿舍，一张纸质申请表，要到辅导员办公室、宿舍管理处、学工处三个地方签字盖章。

如今，该校建成线上“一站式”服务大厅，将校内业务办事服务在线化，将多部门不同业务集中在统一平台，推动“数据多跑路，师生少跑腿”。“现在，足不出户就可以办理几乎所有业务，十分方便。”邓浩业说。

打通数据壁垒、建设智慧校园，是“一站式”学生社区建设提高实效性的重要举措。广西各高校在“一站式”学生社区建设中，推进数字校园建设，筑牢校园安全屏障。

广西水利电力职业技术学院协调教育、公安、市场监管、消防、交通、街道、城管、卫生防疫等部门，定期对校园及周边安全环境进行评估，为师生营造安全、稳定、和谐的平安社区。

“在各高校的共同努力下，‘一站式’学生社区建设成为推进广西高校高质量发展的重要阵地。”广西壮族自治区教育厅思政处有关负责人表示，将深化实施“一站式”学生社区综合治理创新行动，组织开展“一站式”学生社区综合管理模式建设试点工作系统总结和效果评价、标准化建设单位和优秀工作案例的认定和征集，积极推广典型经验。

（记者 周仕兴 通讯员 刘佳慧）

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