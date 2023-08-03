原标题：合肥高新区开启招引高校人才新篇章

毕业于合肥工业大学的吴同学刚刚入职位于合肥高新区的科大国盾量子技术有限公司。“我在手机上看到了合肥高新区的校招信息。我是学电子信息专业的，对量子产业十分感兴趣，而且合肥高新区的创新活力和发展前景，让我相信在这里能够发挥自己的专业能力。”

今年上半年，合肥高新区面向区内重点单位征集摸排出3万余个大学生岗位需求。园区用时2个半月、奔赴12座城市、覆盖38所高校、召开46场校园招聘会，最终达成就业意向超1.2万人，开启了高校毕业生引进的新篇章。

围绕产业发展集聚人才

近年来，量子技术无疑成为合肥高新区最具代表性的名片，如何挖掘、吸引量子技术人才，成为园区量子技术产业进一步发展的首要问题。

今年4月28日，在第二届中国（安徽）科技创新成果转化交易会上，合肥高新区发布了“量子信息未来产业科技园规划方案”，该方案提出，打造享誉世界的“量子中心”，引进科技领军人才超过30位，汇集上下游企业达100家。

适逢暑假，国仪量子公司展厅迎来了中国科学技术大学（以下简称中科大）物理学院的师生。这是合肥高新区第二次邀请中科大师生参观量子技术企业。现场参观的中科大师生表示，通过这次实地参观，他们对量子技术产业有了新的认识，也对职业发展充满期待，对未来就业充满信心。

空天信息产业也是合肥高新区重点发展的产业之一。

“空天信息产业是新赛道，属于太空新基建，这对高新区下一步发展来说是一个新的增长点。”合肥高新区党工委副书记陆平告诉记者，仅用两年时间，合肥高新区就招引、培育了近80家空天信息产业的企业。

中科星图测控技术股份有限公司专门从事国内数字地球产品研发与产业化。在企业发展过程中，他们遇到了人才难题。该企业人力资源总经理张茂林向高新区反映，他们对人才的专业化程度要求颇高，缺少对口人才的招聘渠道。

“通过参加合肥高新区在中科大苏州高等研究院组织的软件行业实习专场招聘会，我们一次性向20余名学生发出了录取通知，这在一定程度上缓解了我们的人才缺口问题。”张茂林告诉记者。

张茂林提到的这次活动是合肥高新区举办的首场软件行业实习专场招聘会，招聘共收到简历600多份，初步达成实习意向436人，均为硕博学历以上。

除高校毕业生外，合肥高新区众多快速发展的高科技企业更需要各类成熟型人才的加入。为此，合肥高新区举办了战略性新兴产业成熟人才线上专场招聘会，活动重点针对上海、杭州、南京等人才智力资源集聚城市，着力引进战略性新兴产业领域高素质人才。自7月18日活动发布以来，已有50余家重点企业参加，意向需求人员超1000名。

打通人才招引高速路

“作为新成立的公司，我们在招聘渠道方面还比较迷茫，合肥高新区为我们提供了不同的招聘方案，这使我们既省去了对接学校的环节，又节省了招聘成本，还能向同行企业交流取经，真是不虚此行。”国科能源负责人对合肥高新区组团招聘的成效十分满意。

今年初开始，合肥高新区招才引智工作持续发力。园区开展“中国声谷·量子中心”组团招聘工作，在春招的黄金时期，主动联系企业牵头对接高校，以中科大、西安交通大学、东南大学等38所重点高校为主，召开46场招聘会，达成就业意向超万人。

“作为国内设备智能运维领域的龙头企业，我们对人才的需求非常大。”安徽容知日新科技股份有限公司副总裁孙风涛说，公司刚刚招了一批“新兵”。“这90名‘新兵’中有74%来自985、211高校。他们目前正在接受培训，很快就能进入工作岗位。”

与此同时，合肥高新区的云端招聘也在开展。一方面，园区分高校设立“高校云聘会”，开展67场次“中国声谷·量子中心”高校云聘会；另一方面设立“十万大学生进高新”网络招聘专栏，先后发布135场“十万大学生进高新”网络招聘会。共有5000家次单位通过高新云聘会参加线上招聘活动，发布岗位需求2.6万余个，收取简历1.8万份，达成就业意向3000余人。

开展政校企三方合作

目前，合肥高新区形成了人工智能、量子信息、网络安全、生物医药、节能环保等高端产业集群。“中国声谷”成为中国首家定位于人工智能领域的国家级产业基地。

“与合肥高新区建立合作，共同探索人才培养的新模式、新途径，是促进高校毕业生就业的有效方式。希望通过政校企的三方合作，为高校毕业生发掘更多就业途径。”安徽建筑大学校长党委书记孙道胜在与高新区开展的“面对面”交流座谈中说。

“政校企三方合作是促进校地、校企对接的有力手段，也是促成政校企三方在产教融合、人才培养、产学研一体化发展等方面加强合作的基础。”合肥高新区党工委副书记陆平表示。

截至目前，已有中科大、安徽工业大学、河南工业大学等40余所高校的上千名师生到访合肥高新区。今年上半年，合肥高新区实现新增就业3.79万人。

(朱 滢 记者 吴长锋)

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