原标题：建设健康校园 家校社一个都不能少

作为大运会的重要组成部分，成都FISU（国际大学生体育联合会）世界学术大会7月31日在成都闭幕。大会期间举行了“FISU健康校园”授牌仪式，北京大学、东华大学、成都大学、成都体育学院四所高校获得国际大体联“FISU健康校园认证”。

我们推进“健康校园”建设，就是要全面提高学生健康水平，提升他们的社会适应能力，形成良好的生活习惯，并通过校园和社区等各方联动，促进教育高质量发展。

正如越来越多人意识到的那样，体育运动不仅不会影响文化课学习，反而会促进文化课学习效果的提升。

比如，孩子们在运动中不断应对各种变化和突发情况，对提升应变能力、创造力、问题解决能力等都有好处。在各种体育比赛中，他们享受乐趣、增强体质的同时也在健全人格、锤炼意志，学会如何有规则地去赢，形成正确的胜负观。

孩子们的全面发展和健康成长，是家庭、学校和社会等多方面共同作用的结果。为此，健康校园建设要从校内延伸到校外，形成以学校为主导，家庭、社区等各方面联动合作的格局。

在我看来，当前，孩子们健康成长的最大短板主要在社区。“双减”政策实施前，孩子们的课余时间大都在上补习班，很少在社区活动。“双减”政策落实后，孩子们回到家里、回到社区，矛盾就凸显出来了——社区里的运动场地、健身器材等，大都是针对老年人的爱好和特征设置的，对老年人很友好，对孩子们却不够友好。孩子们负担轻了，却没有可以去玩的地方。为此，要在社区开拓适合孩子们玩耍、运动的场地，让他们放学之后、周末和节假日有地方可去。

我们还须培养一批专门针对儿童青少年的社区体育指导员，特别是学龄前的孩子。大体而言，家长们掌握的体育知识尤其是与儿童有关的体育与健康知识非常有限，如果有专业人士指导，孩子们的运动技术水平将大大提升。

我相信，在社会各界共同努力下，我们推动建设儿童友好城市、儿童友好社区，不断优化社区的体育运动环境和氛围，“儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢”的美好场景将不断涌现。

（记者周洪双采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)