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哈尔滨工程大学：好政策营造人才成长好环境

2023年08月02日09:41 | 来源：科技日报
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原标题：哈尔滨工程大学：　　好政策营造人才成长好环境

近日，哈尔滨工程大学第八届海内外青年学者兴海论坛成功举办，3000余名海内外优秀青年学者齐聚一堂。哈尔滨工程大学（以下简称哈工程）以事业平台好、团队水平好、个人发展好、薪酬待遇好、居住条件好等“十个好”政策，为青年人才营造了人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的成长环境。

哈工程为青年人才在职称晋升、承担重大项目、担任国家级实验室负责人等方面搭建平台，鼓励青年人才在“大平台、大项目”中“挑大梁、当主角”。同时，哈工程针对青年人才配备科研启动金，设置各类自由探索基金，解决青年人才起步难问题，还出台子女教育、预聘职称、国合引智基金等各种福利政策，消除了青年人才的后顾之忧。

据介绍，哈工程将构筑“三海一核”领域人才聚集新高地，作为未来5年人才强校建设目标，促进人才队伍从“量的积累”向“质的跃升”的转型。

围绕国家重大发展战略，哈工程结合自身特色，着力建设青岛创新发展基地、烟台研究院、南海研究院，目前已形成以哈尔滨校本部为核心、三个沿海城市为出海口的“三海一核”办学空间布局。

在人才培育方面，哈工程实行“三个一”举措，即建立一本账，形成后备战略人才、后备领军人才、青年人才3个培育清单，明晰各类人才发展路径；绘制一张表，通过建立青年教师成长档案、搭建人才学术交流平台、出台青年教师支持办法、实施成长责任导师制，助力青年人才快速成长；打造一条链，成立校院两级人才链工作小组，锚定目标人选，加强资源配置，在人才引进、团队建设、研究生指标等方面给予政策倾斜，构建良好人才成长环境。

在薪酬待遇上，哈工程为杰出领军人才提供年薪70万元以上，青年领军人才年薪55万以上。哈工程面向教师提供低于市场价的商品住房，解决青年教师创业之初的安居难题。对具有博士学位的优秀专任教师还提供10万元—100万元的租购房补贴，10万元—200万元的科研经费，10万元—100万元的安家费。为解决青年教师后顾之忧，哈工程还为人才子女提供从幼儿园到中学一站式优质教育资源。

哈工程校长姚郁表示，哈工程将深入推进人才培育“一院一策”举措，全力打造烟青琼人才特区，积极构建“大师+团队”人才培养模式，全力支持青年人才在重大任务中挑大梁、当主角，为人才施展才华、建功立业搭建广阔舞台。（通讯员 朱 虹 记者 李丽云）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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