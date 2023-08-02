原标题：南京航空航天大学多措并举促毕业生就业

研究航空燃油泵的驱动系统，指导学弟学妹做项目，与课题组的博士探讨学术问题……这个夏天，每天叫醒刘晓林的是他的科研梦想。

“读硕士研究生期间，觉得我的工作重点是多发表论文、完成导师布置的学术任务。但自从做了科研助理，我发现用所学理论知识解决航空领域的实际需求同样重要。”7月31日，在接受科技日报记者采访时，这位今年6月起担任南京航空航天大学（以下简称南航）科研助理的小伙子言语中透着一股自信和从容。

“未来我想做一名科研工作者。今年春天，在我正准备读博士时，看到了南航科研助理的招聘信息。这个岗位可以让我提前进入课题组，了解大家的研究方向和产业需求，也便于我更清晰地规划自己的学术生涯。”最终，刘晓林梦想成真，他成功进入南航黄文新教授的课题组，研究航空燃油泵的驱动系统设计。

“本来我的研究方向是优化一种无位置传感器永磁同步电机的驱动控制策略，但在一次与其他博士的交流中，我了解到更具优势的技术路径，现在正在改进原有的技术方法。”刘晓林说。

去年，南航录用了246名科研助理。今年，南航又继续发布科研助理岗位，帮助有志于科研的应届本科生、硕士研究生进入各学院、课题组，协助各科研团队进行科学研究。

“从2000年开始，我们每年组织近20支队伍，奔赴全国百余家航空航天领域的科研院所和企事业单位开展深度走访，为毕业生就业广拓渠道。”南航学生处副处长、大学生就业创业指导中心主任王霄介绍。

南航航空学院航空宇航科学与技术专业2023届硕士毕业生赵刚便是受益人之一。前不久，他入职中航工业南京机电科技有限公司，成为一名产品研发设计师。现在，他正协助同事为某型飞机燃油系统供油阀进行研发设计。

去年6月，赵刚曾随学院赴中国航空工业集团的一家下属单位交流，“那次交流让我对航空航天领域的工作内容有了大致了解，如果有朝一日自己设计的产品用在航天器、飞机上，一定会觉得特别自豪。”

赵刚的航空梦并非心血来潮。大一时，他便在南航开设的职业生涯规划课程中了解到行业的发展前景。“学校平时也会邀请很多航空航天领域知名校友来做讲座、组织我们参加航空航天企业的暑期下厂实习等活动，这都让我加深了对这个行业的了解。”赵刚回忆，大三时，他曾在航空工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司实习过20多天，了解了飞机从部件到总装的工艺流程，并体验过钣金加工工作。

“以前学习的内容都局限于课本，但在现场看到一架飞机的生产过程时，那种振奋的心情让我坚定了从事这个行业的决心。”赵刚说。

王霄介绍，作为江苏第一家成立生涯发展教育研究中心的高校，南航持续16年打造生涯教育课程群，相关课程被评为“全国优秀示范课程”和教育部首批“全国高校就业创业金课”。

在南航，进入毕业季的学生还可以通过多种校园活动获取求职“秘籍”。例如，企业资深人力资源经理为毕业生进行面试辅导，优秀学生分享求职经验等。南航连续开展15年的“职业素质训练营”活动，已形成校院两级5大平台、9大模块、300余个项目。

截至目前，南航2023届毕业生总体毕业去向落实率在90%以上，较往年同期稳中有升。其中，40%的毕业生进入航空航天、数字信息等重点领域就业，25%的本科生进入民航系统工作，30%以上的毕业生就职于世界500强企业，90%以上毕业生前往长三角、长江经济带、西部地区等国家重大战略发展区域就业。（记者 金 凤）

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