人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

院士专家研讨婴幼儿营养话题

2023年07月24日08:59 | 来源：科技日报
小字号

原标题：院士专家研讨婴幼儿营养话题

　　“我们需要根据最新的研究成果来开发出更适合婴幼儿健康成长的产品，呵护中国宝宝人生的第一步。”日前，在由中国营养学会主办的2023婴幼儿营养国际研讨会上，大会主席、中国工程院院士陈君石表示。

　　世界卫生组织定义生命早期1000天为一个人生长发育的“机遇窗口期”，对成年后的健康状况和一生的生活质量将产生长远影响。《国民营养计划（2017—2030年）》将“生命早期1000天营养健康行动”列为6项重大行动之首。

　　对此，陈君石指出，世界卫生组织定义的生命早期1000天包括孕期280天和宝宝出生后的720天，这一时期的营养不良，会给婴幼儿带来近期和远期危害。

　　“受不同地域、经济、社会等多方面影响，在中国，对生命早期1000天的营养干预是一项长期而复杂的公共事项。”中国营养学会理事长杨月欣认为，亟须加大促进母婴健康、婴儿喂养健康方面的研究，同时，婴幼儿营养科普工作还存在认知盲区，也亟须加大普及家庭营养知识的力度。

　　中国生命早期1000天营养改善问题亟须关注，需要产学研医各领域力量紧密合作。会上，君乐宝携手国内外专家成立“婴幼儿营养研究全球科学专家委员会”。“专家委员会将推动企业科技研发与创新发展，为母婴营养研究进程提供系统化、精细化的科学支撑。我们也将与广大营养领域的专家学者一起，共同推动我国母婴营养事业发展，呵护中国宝宝健康成长。”君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华表示。

　　来自德国、加拿大、比利时等全球10多个国家的上百位婴幼儿营养研究领域专家参加了会议。（记者马爱平）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部