原标题：拓宽学术视野 铺就成才之路

“担任科研助理，能够接触到最新的科研成果，不断拓宽自己的学术视野。我所在的团队有不少‘学术大牛’，科研氛围浓厚。前辈们的点拨经常让我受益匪浅。”7月17日，青岛理工大学空间碎片监测与低轨卫星组网联合实验室科研助理张天一告诉科技日报记者。

2022年10月，张天一来到青岛理工大学做科研助理，在组内负责研究项目的数据收集、整理与分析等工作，为研究结论提供支持，保障团队各项科研及教学任务顺利完成。经过半年多的实践，张天一对科研助理岗位“很满意”。

在青岛理工大学，开发科研助理岗位已经成为该校促进毕业生就业的重要手段之一。该校根据科研项目负责人所承担科研任务的需要，设置了项目研究、实验（工程）技术和科研辅助等科研助理岗位。2020年，青岛理工大学出台科研助理聘用管理试行办法，明确了科研助理性质、岗位设置与聘用、聘用管理及待遇等，规范化科研助理的设置与聘用。

“学校采取多部门协同合作的方式做好科研助理招聘、培养工作。我们鼓励科研项目负责人根据需要聘用科研助理参与项目，在解决毕业生就业问题的同时，助力科研助理复合型发展。”青岛理工大学人事处副处长董雷只告诉记者。

记者采访中了解到，为拓宽科研助理成才路径，青岛理工大学在把好“入口关”的同时，还通过“点对点”专人指导、技能培训、年底考核等方式，引导和帮助科研助理制定更加清晰的个人成长规划。截至目前，该校已有4名科研助理成功考博，1名科研助理实现高质量就业。

为提高岗位吸引力，青岛理工大学积极探索，不断完善科研助理聘用、培养、使用、评价、激励机制。该校明确提出，科研助理可参与其所在科研团队的科研成果奖励分配。科研助理以青岛理工大学为第一署名单位发表的科研成果达到学校奖励标准的，可以获得学校相关科研奖励。

在专项政策的保障下，青岛理工大学科研助理岗位越来越受毕业生的关注。

今年六月，李涵从青岛理工大学环境与市政工程学院硕士毕业后，放弃入职国企的机会，选择留在母校水污染控制与环境系统分析团队做科研助理。硕士期间，李涵就在该团队做生态环境系统的监测、模拟、预测及保护等研究，发表相关学术论文2篇。

“我所在的团队是一个多学科交叉融合的创新研究团队，主要研究方向为生态环境系统分析和污水处理工艺及装备智慧化控制等。团队为我提供了非常多的实践锻炼机会，我经常参加项目评审会、论证会，作课题汇报和答辩，还经常与甲方进行技术交流。”李涵告诉记者，科研助理岗位让她的工作能力、科研能力都得到了很大提升。她决心在科研助理岗位上积累学术经验，将来有机会继续深造，通过与导师和团队紧密合作，实现科技成果转化落地应用，推动绿色低碳高质量发展。

“科研助理岗位既是稳就业促就业的有效手段，也是培养高素质科研后备人才的重要途径。近两年来，越来越多的同学对科研助理岗位产生了兴趣。我们也将积极创造条件，努力为有潜质、有意向的毕业生提供深入体验和接触科研的就业机会，真正实现就业和科研的双赢。”青岛理工大学就业指导中心主任牟永川表示。

（记者 宋迎迎）

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