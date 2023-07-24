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四川巴中：“新苗培优”护航年轻干部成长

2023年07月24日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：“新苗培优”护航年轻干部成长

　　 “没想到刚入职就有业务老师带着我们学习，感觉自己每一天都在进步。”在四川巴中市恩阳区渔溪镇政府，工作人员高雯婷在帮带导师的指导下，入职3个月就对业务工作十分熟悉了。

　　 不久前，巴中各用人单位在巴中市委组织部指导下，陆续为近几年录用的1139名年轻干部配备了政治业务“双导师”。这份干货满满的大礼包，让高雯婷这样的职场新人更快成长起来。

　　 今年以来，巴中抓好后继有人这个根本大计，紧盯新录用干部前3年成长起步黄金培养期，创新实施新录用干部“新苗培优”计划，以结对帮带、教育培训、实践锻炼为重点，递进式、常态化、系统性提升年轻干部的政治素养和履职能力，打造完善年轻干部“成长链”，护航更多“新苗”快速成长成才。

　　抓住成长黄金期，体系化打牢成才桩基

　　 巴中市高度重视干部队伍建设，印发了《关于落实“年轻干部红色薪火工程”加快体系化培养的实施方案》等文件，大力推行“双向互派”“三线墩苗”等措施，多层次、全方位构建年轻干部“选用管育”配套政策体系。

　　 “新招录干部是队伍建设的‘源头活水’，但他们刚进入单位时的培养却常常被忽视。”巴中市委组织部相关负责人表示，新录用干部大多是刚出“象牙塔”，缺工作经验、缺实践历练，自身成长属于“摸着石头过河”，这时组织的培养显得尤为关键。

　　 为破解这一难题，巴中市委组织部抓住新招录干部入职前3年成长黄金期，创新实施新录用干部“新苗培优”计划，将干部录用后的前3年分别明确为“育苗”年、“扶苗”年、“壮苗”年，按照“一年一主题”的思路，系统化、精准化、常态化进行递进式培养锻炼。

　　 “‘新苗培优’计划既注重当下又着眼长远。从短期看，年轻干部培养的首年重在‘塑形铸魂’，重点培养他们的政治素养和职业规划，促进快速适应岗位；从长远看，以3年培养为周期，一年一主题，真正做到系统化打牢年轻干部的成才桩基。”巴中市委组织部相关负责人说。

　　坚持精准培养，打好育苗培优“组合拳”

　　 “刚到村时，一下子从校园里的专业研究转到村里的家长里短，工作很难适应，心里满是落差和迷茫。”毕业于西南大学兽医专业的硕士研究生苟金花，考入巴中市南江县正直镇负责驻村工作，环境和角色的突然转换，让她一时之间难以适应、无从下手。

　　 为了解决像苟金花一样的年轻干部刚入职时环境适应难、工作经验缺乏等问题，巴中深入推行“双导师”帮带制度，择优选派2名政治素质好、业务能力强的班子成员、中层骨干与新录用干部开展师徒结对帮带，对基层岗位实行“以老带新”，对技术岗位实行“以精带疏”，对业务岗位实行“以强带弱”，推动一年跟着干、两年独立干、三年成骨干。

　　 “有了老师的帮助，让我很快便适应了农村工作。”苟金花表示，通过驻村领导和村党总支书记“双导师”及时交流谈心，传授农村工作经验等，她很快完成心态转换，适应了基层工作环境。同时，她充分发挥自身专业特长，帮助当地群众规模发展养殖产业，逐渐得到了干部群众的认可。

　　 巴中还择优选派500余名年轻干部到改革开放前线长见识、项目工作一线提能力、排难攻坚火线练韧劲，由导师带队到重点工作、重点工程、重点项目一线，强化实操经验，打出滴灌式培养、实战式历练、加压式锻炼“组合拳”，持续提升新录用干部做好工作的本领和信心。

　　加强长效管理，推动更多“新苗”成长成才

　　 “我们为全镇年轻干部建立了成长档案，对他们培养的措施、效果都一一记录。”巴中市通江县永安镇相关负责人表示，细致入微的跟踪管理，确保了长期培养效果。

　　 赵凯2022年8月从西安石油大学毕业后，录用到永安镇政府工作，在单位导师的带领帮助下，通过参与全镇项目储备工作、青花椒产业发展工作等多方面锻炼，逐渐成长为业务骨干，得到镇村干部一致认可，成为该镇中层干部储备人选。翻开赵凯的成长档案，这一年他具体参与了什么工作、组织如何针对性帮带、最终的工作成效等都一目了然。

　　 巴中坚持把年轻干部培养管理放在日常、管在平常、严在经常，推行全程跟踪纪实机制，及时建立个人成长纪实档案，动态掌握新录用干部培养过程中的思想状态和工作表现，定期分析研判适岗情况和能力水平，并作为提拔使用、晋升职级、考核评优的重要依据，激发新录用干部干事创业热情。

　　 同时，建立日常关心关爱机制，特别关注外地户籍以及偏远乡镇新录用干部，通过打造关爱阵地、搭建关爱平台、开展心理疏导等具体措施，让他们在基层干得安心、工作舒心、生活暖心，持续营造良好的成长成才环境。

　　 “对年轻干部既要引进来，还要培养好。只有让‘成长黄金期’变为‘成才加速期’，才能为巴中现代化建设提供充足人才支撑。”巴中市委常委、组织部部长熊文琦表示，将在抓源头、抓培养上持续发力，系统化、精准化为年轻干部铺路子、压担子、搭台子，助力他们快速蝶变、成长成才。

　　 （记者 李晓东 通讯员 聂见名）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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