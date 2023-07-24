原标题：两岸青年“双向奔赴”成就海峡美丽风景

23日下午，北京大学党委书记郝平教授率大陆高校师生团一行圆满结束在台湾的交流参访，抵达北京。回望宝岛之行，日程充实精彩，场面热络温馨。这是三年多来大陆高校首次组团赴台，期待两岸交流恢复正常化常态化的人们，为之欣慰与振奋。事实证明，在正确道路上推动恢复两岸双向交流，就一定会有丰富收获。

这是一场美好的青春之约。今年春天，马英九先生来大陆祭祖参访，带领台湾青年学生与大陆3所高校学生交流。两岸年轻朋友相谈甚欢，相约早日再见。5月起，马英九文教基金会积极规划邀约大陆师生访台，岛内各界也一再疾呼青年交流不可挡。经过再三努力，民进党当局终于同意“放行”。大陆师生在台期间，马英九先生几乎全程陪同、悉心照拂，令人感动。这一举动，充分体现了两岸有识之士对青年交流的重视与期望。在两岸各界共同推动下，青年学子克服阻隔在岛内重逢，接续起交往交心、互学互鉴的青春佳话，何其宝贵！

这是一趟珍贵的交融之旅。过去9天，大陆师生走进岛内高校开展座谈对话、文艺联欢和体育交流，近距离感受宝岛文化和教育氛围。马英九文教基金会执行长萧旭岑表示，此次大陆师生团的访问完全超出预期，这些天大陆师生团不管走到哪里，都受到台湾民众热情欢迎。两岸青年走近走亲，了解更加深入，友谊更加深厚。“两岸一家亲”，亲在骨血里。正如团内大陆学生受访所说，两岸文化同根同源，两岸青年同属一个世代，有着相似的学习生活经历和爱好，这样面对面的交流，能够拉近两岸青年心灵的距离。青年之间心灵相通，恰是海峡两岸共创美好未来的重要基础。

这是一次难得的破障之行。大陆师生赴台交流之所以备受关注与好评，有个很重要的背景：2016年5月以来，由于众所周知的原因，两岸关系和平发展局面遭到单方面破坏，两岸各领域交流持续遭遇寒流。眼下，民进党当局仍对两岸交流采取抗拒姿态，种种不合理禁限仍横亘海峡之上。这次大陆高校师生交流团穿越了人为的藩篱，唯其难得，所以备受瞩目。连日来，广大两岸同胞为青年学子互访热情点赞，充分反映了要和平、要发展、要交流、要合作的民意共识。在“九二共识”基础上推动两岸双向交流早日恢复，正是人心所向、真情所盼、大势所趋。

青年是民族的希望、两岸的未来。青年交流是两岸良性对话、善意沟通的重要引擎。进入暑期，两岸青年峰会、海峡两岸青年文化月等一系列活动在大陆各地举办，两岸年轻朋友一道踏足名山大川，感受神州脉动。人之相知，贵在知心，两岸新一代畅谈学习生活和梦想追求，倾听彼此真诚心声。此情此景，正如马英九先生所言，“浑然天成，欲罢不能”。

心走近了，海峡就是咫尺。两岸青年共赴青春之约，心更近、情愈浓。青年交流架起两岸“连心桥”，为两岸关系和平发展增添新生力量，何其美好！面向未来，更多的“双向奔赴”值得期待，希望两岸青年“朋友圈”不断扩大、愈加热络，让“两岸一家亲”的青春之歌持续回荡于海峡之上、唱响于万里山河之间。

（新华社北京7月23日电 记者尚昊、赵博）

(责编：郝孟佳、孙竞)