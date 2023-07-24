任孟山

原标题：【光明时评】培养好科技领域“后备军”

近日，《光明日报》以《科研助理：为大学生就业创造新机会》为题，从政策解读、实践案例与社会关注等角度，对高校毕业生在科研助理岗位上的工作成果进行专题报道，引发热议。

科研助理作为一个工作岗位，正日益为大家所熟悉。该岗位工作内容涵盖各类科研项目辅助研究、实验（工程）设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化等。如果在时间上追溯，科研助理并非近年来才兴起的新概念。2009年，科技部等部门就首次提出聘用高校毕业生作为研究助理或辅助人员参与科研工作。同年，“科研项目吸收应届毕业生做科研助理”被首次写入《政府工作报告》。只不过，这一岗位的覆盖度和社会认知度，一直没有达到应有的高度。

时隔多年，科研助理再次进入公众视野，并被广泛关注，这源自高校毕业生培养与就业的趋势变化。在相关文件指导下，各高校、科研院所、企业与地方也不断加强科研助理人才队伍的建设力度。2022年6月，科技部等七部门联合印发《关于做好科研助理岗位开发和落实的通知》，从顶层设计上为科研助理岗位建设提出了新要求。同年，全国研究生毕业生中有1%的人走上了科研助理岗位。2023年北京全市企事业单位、科研机构等向社会公开招聘科研助理1167人，既在一定程度上为毕业生提供了立志科研、学习贮能的新机会，也为科研创新队伍注入了新鲜血液，部分缓解了科研机构“有钱买米，缺人做饭”的现实难题。

做好科研助理岗位开发与落实工作，不仅是稳定高校毕业生就业的重要措施，也是培养科研队伍后备力量的创新之举。科技强国已经成为国家战略，在国家间的竞争中，科学研究的基础性和推进性力量越来越受到重视。让更多毕业生通过科研助理岗位认识到科研的魅力，进而投身科研事业，将会更好推动科学研究事业的快速发展。作为一种日渐为社会所熟悉的就业形式，科研助理岗位正在促进部分毕业生完成“从学生到学者、从助理到主力”的转变。这些科研助理也逐渐成为科研队伍的重要组成部分。

也要看到的是，科研助理在不断“扩招”的过程中在人才选拔与实际工作等方面暴露出了一些实际问题，需要正视并加以解决。对科研助理的日常工作安排要避免其落入“只助理，不科研”的窘境，多在科研成果转移转化与实验一线为其创造实践机会，不能只做“大管家”，更要做“研究者”。如此，方能在工作过程中建构其对科研全流程的认知，为有志青年上好“科研入门第一课”。此外，对待科研助理项目，聘用机构应在经费支持、待遇保障、社保缴纳等方面与相关管理部门“打好组合拳”，为科研助理“做好大后方”，才能减少科研助理工作时的后顾之忧。

当然，对于将科研助理作为自己毕业后首份工作的毕业生而言，对这一职业建立起正确认知也非常重要。自己到底是立志科研、将一到两年的合同期作为经验积累，还是因暂无目标而将科研助理作为“保底计划”，不同的出发点，将带来不同的结果。这也呼唤高校进一步加强学生职业生涯规划教育，让学生正确认知包括科研助理在内的各行业工作所需素质与能力要求，为科研助理人才队伍筛选出更加契合的后备力量。科学规划科研助理的入职培训，助力其更快适应岗位新要求，为科研工作注入新动力。

科研工作需要年轻力量探索创新，科研人才后备力量选拔也应不断更新渠道。科研助理以一种过渡性姿态为高校毕业生提供了实践与“试错”的机会，实现了科研机构与高校毕业生之间的“双向奔赴”，对培养科技创新领域“后备军”具有重要意义。

（作者：任孟山，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国传媒大学研究生院院长）

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