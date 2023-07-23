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香港青少年“塞上江南”之旅感受宁夏发展巨变

2023年07月23日11:55 | 来源：中国新闻网
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中新社银川7月22日电(记者 杨迪)7月19日至22日，由中国香港与内地融合发展促进会主办，宁夏港澳台办、宁夏青年联合会支持指导的“祖国尖端科技之旅”一行走进宁夏银川。40名香港青少年与20名宁夏学生一同开启“塞上江南”之旅，感受宁夏的发展巨变。

在宁夏银川市永宁县闽宁镇，两地青少年踏足闽宁人家文化大院，亲身探访电视剧《山海情》的实景拍摄地，了解东西部扶贫协作的“闽宁模式”。

“来到闽宁镇，放眼望去比书中的照片还要漂亮，让我眼前一亮，完全想象不到这里曾是一个风沙遍地的地方。”来自香港乐善堂杨葛小琳中学的翁嘉盈感叹：“不敢相信闽宁镇的变化可以如此的大，原来‘干沙滩变成金沙滩’这句话是这样得出的。”

行程中，香港青少年走进宁东能源化工基地、共享装备股份有限公司等地考察，了解宁夏在科技、工业领域的创新和技术积累。来自香港保良局马锦明中学的劳启轩感叹道：“宁夏经过多年的努力发展，不仅有成熟的工业，还有许多高科技产业，这次旅程让我长了许多见识。”

7月20日，宁夏银川，参与“祖国尖端科技之旅”的香港青少年参访宁夏供港蔬菜基地。　　汤振威 摄

7月20日，宁夏银川，参与“祖国尖端科技之旅”的香港青少年参访宁夏供港蔬菜基地。汤振威 摄

在颇受关注的宁夏供港蔬菜基地，香港青少年了解宁夏菜心从浇灌、采摘到运输的全过程，感受现代农业的高效和智能。

“原来香港人所喜爱的菜心，宁夏是一个主要的产地，我们参访的这个菜心种植基地，老板也来自香港。”来自香港可风中学的张芷瑶说，“其实内地有很多事业发展的机会，关键在于我们要主动去探索，勇敢去闯。”

此次行程中，香港青少年还探访了宁夏的自然景观，了解人文历史。在青铜峡黄河大峡谷，峡谷雄伟，河水滔滔，香港学子站在峡谷边缘，听着震撼的河水激流声。在黄沙古渡，香港青少年在沙漠里骑骆驼、乘越野车、体验滑沙，感受大漠的宏伟与神秘。夜幕降临，香港青少年前往沙湖不夜城，身着汉服，化上精致妆容，在古街老巷中穿梭，沉浸在浓厚的历史氛围与人文气息中。香港青少年们由此深入了解到宁夏独特的地理风貌、历史文化和经济发展。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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