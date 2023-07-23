2023年正值沪港合作机制建立20周年。记者22日获悉，沪港澳涉外高端法律人才实训基地同期揭牌。

香港律政司副司长张国钧线上出席仪式并表示，在“一国两制”下，香港在提供国际仲裁方面拥有独特优势。展望将来，香港会继续深化与内地的合作，在大湾区推动更多便利为民的法律措施。

复旦大学同日披露，第三届内地与港澳大学生模拟法庭(仲裁庭)大赛在上海启动。来自清华大学、复旦大学、香港大学、澳门大学等63所高校的500余名学子，组建115支参赛团队蓄势待发。

上海市司法局党委副书记、一级巡视员刘卫萍指出，上海已成为中国仲裁机构资源最集中最丰富的城市之一。本次模拟法庭(仲裁庭)大赛连接内地与港澳，进一步丰富与创新了仲裁人才培养方式。

中共中央港澳工作办公室法律司副司长余向军表示，希望三地学子以此次大赛为契机，增进法律交流互动，提升专业能力素养，加速成长为兼具家国情怀与国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的高层次人才，为推进国家涉外法治建设、打造涉外法治人才高地贡献积极力量。

上海市国际贸易促进委员会副会长、上海国际仲裁中心副主任马屹认为，本届赛事紧扣当下生物医药的热点领域，汇集三地学子，不同法域的仲裁文化和实践在此交流碰撞，是国际仲裁人才培养方案的又一次创新。

复旦大学副校长、中国科学院院士张人禾希望此次赛事能鼓励港澳青年为促进内地与港澳三地法律领域合作、增强公民法治意识、为强国建设、民族复兴贡献青春。

据介绍，本届赛事特别设置了香港游学环节，以促进内地与港澳地区法学生之间的友谊与合作。(记者 陈静)

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