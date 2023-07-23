“每天，山东大学的哥哥姐姐给我们上实践课、教我们画画、陪我们做游戏。”“他们教的语文、数学很有趣，也很好懂。”7月21日，在山东省菏泽市郓城县玉皇庙镇曾庄村，孩子们争先恐后地说。自从“山东大学小树林支教团”的哥哥姐姐到曾庄村后，孩子们过得十分开心。

“山东大学生命科学学院的常靖博大哥哥给我们上了一堂很生动的生物课，带着我们认识校园里各种树木和花朵的名字。听着树上知了的叫声，靖博哥哥给我们讲解蝉的知识，我们知道了为什么知了的叫声会拉得那么长……我们学了不一样的东西，可好玩了。”二年级的贾朝骏说。

为了让孩子们更直观地了解各省区市的人文地理等知识，支教团成员自费买来中国地图拼图模块。在课堂上，山东大学经济学院的张志昊让孩子们查找各省区市的地理位置，并让孩子们逐一把代表各省区市的拼图放在相应的位置。“你找一下甘肃省的位置，并把拼图放上去。”“有谁知道中国卫星发射中心在甘肃省什么地方吗？”当一位小朋友把甘肃的拼图放好后张志昊问道。“酒泉！”孩子们抢着回答。

“在支教过程中，我们对孩子也进行了一些学习方法的指导，例如语文的学习需要他们广泛地阅读。我们也教会了他们如何去预习和复习，相信这些良好习惯的培养会对他们以后的学习起到重要的作用。”来自山东大学政治学与公共管理学院的第五睿兮说。

二年级学生贾依珂的妈妈樊亚情高兴地说：“这些大学生给孩子们带来了新鲜的知识、新的理念，我们感觉很好，我想这对于孩子今后的成长非常有利。”

山东大学法学院的董玉涓是支教团的队长，前几天，因为尽心陪伴孩子和处理支教队的各种问题而劳累过度，生病住进医院。为让孩子收获更多的知识和快乐，董玉涓在身体还没完全恢复的时候又回来参加教学活动。

相比学习，大学生暑期支教更多的是一种交流和陪伴，陪伴孩子们度过一个快乐的暑假。支教团成员是孩子们的老师，教授他们课程，但更多的时候是以一个大哥哥大姐姐的身份陪伴小朋友们。“我很喜欢晚饭后和他们在小广场一起玩乐、唱歌，当他们站在小舞台上，拿起话筒唱着歌时，我就在想，只要有梦想，哪里都是舞台，他们的未来是光明的！”来自山东大学外国语学院的张广媛说。

“希望我们的到来能给孩子们的生活带来一些不一样的色彩，能在他们心中播下一颗对于世界充满好奇的种子，让他们终有一天走到更为广阔的天地里去看一看。”来自山东大学政治学与公共管理学院的韩清扬说。

曾庄小学大学生支教团是郓城县从知名高校招募的支教团队之一。2023年暑假，该县从山东大学、吉林大学等多所知名高校招募16支团队、106名爱心大学生参与暑期乡村支教活动，涉及15个乡镇（街道）。支教团为当地学生开设了语文、数学等文化课程和融合了当地特色的剪纸、绘画等一系列兴趣课程，并开展防溺水、自护健康等安全知识宣传。通过亲情陪伴、兴趣拓展、自护教育等志愿服务，为孩子们送去了一个充实而有意义的暑期生活。当地政府及县、乡团委积极做好大学生志愿者的对接和日常管理工作，妥善解决志愿者生活、工作中遇到的问题，为大学生志愿者提供全方面后勤服务和安全保障。（记者 赵秋丽 通讯员 赵考壮）

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