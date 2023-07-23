新华社北京7月22日电（记者陈旭）北京市人力资源和社会保障局近日发布《关于开展2023年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动的通知》，明确7月至12月集中开展离校未就业高校毕业生等青年服务攻坚行动。

行动以“助力攻坚 成‘就’未来”为主题，面向2023届离校未就业高校毕业生和在北京市人力社保部门登记的失业青年（包括往届未就业高校毕业生和16岁至24岁失业青年），强化政策落实、服务保障、权益维护、困难帮扶，促进有就业意愿的青年应就业尽就业。

据悉，此次行动对每名有就业意愿的毕业生提供“1131”服务：包括至少提供1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习。人力社保部门将下沉专业就业服务力量，推行“15分钟就业服务圈”，将支持青年就业创业政策清单打捆打包推送用人单位及未就业青年，变“人找政策”为“政策找人”。

据悉，目前，北京市人社局已与市教委共享离校未就业毕业生信息，并建立2023年实名制毕业生数据库。行动期间，就业服务专员将通过电话短信、上门走访等方式主动联系，提供针对性就业创业服务。

此外，行动期间，北京市有关部门将持续开展新兴领域职业技能培训，提升高校毕业生等青年专项技能；开展人力资源市场秩序清理整顿，为青年求职就业提供良好的市场环境。

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