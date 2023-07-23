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校社合作，拓展就业空间

2023年07月23日11:21 | 来源：光明日报
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浙江工商职业技术学院毕业的陈友彪，如今已成为公司的业务骨干。从最初的实习生到资料员、施工员、技术负责人，再到目前在浙江台州担任项目负责人，陈友彪的快速成长，得益于当初进入百合盛华订单班学习。

2018年，宁波市家居产业协会执行会长单位百合盛华建筑科技有限公司与浙江工商职业技术学院合作开设订单班，陈友彪成为订单班的首届学员。

“企业转型存在大量复合型人才的缺口，而学生学习的专业又与我们的需求不是特别吻合。”百合盛华董事长张良武表示，订单班是为破解企业育人难和学生就业难的“两难”困境而开设的。

在订单班，校企共同制定培养方案，并通过企业工程师到学校培训、学生到施工现场实训、在岗培养等方式快速提升学生的实践技能。目前，订单班已开设六届，共培养学生120余名。

“一切从产业发展和企业需求出发，产业、协会与学校的合作越深入，联合培养的课程越前置，培养的学生越具实用技能，就业就越好。”宁波市家居产业协会会长余霆说。

据浙江省民政厅有关负责人介绍，今年以来，为推动社会组织在助力高校毕业生就业工作中发挥积极作用，省民政厅加强校企社协作，引导全省性社会组织主动对接高校就业指导机构，扩展毕业生就业新渠道；动员社会组织结合自身业务，开展就业培训，提高人岗适配度；激励社会组织立足专业优势，挖掘潜力、整合资源，开发岗位需求，助力高校毕业生就业。

“协会积极开发就业岗位，拓展服务空间、挖掘就业需求，面向高校毕业生开放就业岗位、设置见习岗位。”浙江省建筑装饰行业协会会长贾华琴介绍说。

方星雨就读于浙江建设职业技术学院室内设计专业。今年暑假，还在读大二的她，经老师介绍来到省建筑装饰行业协会的“劳模工匠创新工作室”实习，提前感受和了解行业。

早在2012年，该协会就与学院签署了校社合作的办学协议。“协会以其行业资源和专业知识为我们提供了与企业对接的机会，让学生在校期间就能获得与专业相适应的技能和经验。”浙江建设职业技术学院校长何辉说。通过校社合作，从2015年至今，浙江省建筑装饰行业协会累计助力225名毕业生就业。

据统计，截至2022年年底，全国在民政部门登记的各级各类社会组织89.2万家，是吸纳就业的重要力量。2023年上半年，全国社会组织共面向高校毕业生发布招聘岗位约16.5万个、实际招聘高校毕业生7.3万余人，设立就业见习岗位约10万个、实际招收就业见习高校毕业生5.7万余人，开展各类就业服务活动2.5万余场，推动近10万家会员单位面向高校毕业生发布招聘岗位达68万个。（记者 张文骁）

(责编：孙竞、郝孟佳)

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