学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育启动以来，哈尔滨工业大学深刻认识主题教育的重大意义，认认真真“学思想、强党性、重实践、建新功”，紧紧围绕建设中国特色社会主义教育强国这一重大课题，深刻把握教育、科技、人才一体部署的内在规律，奋力推进人才培养、队伍建设、科学研究、内部治理四项重点领域改革，瞄准学校发展需要和师生急难愁盼梳理问题，推进整改，切实增强师生获得感和幸福感，为坚定走好哈工大新百年卓越发展之路凝聚磅礴力量。

学深悟透 凝心铸魂强信念

“必须牢牢把握‘学思想、强党性、重实践、建新功’的总要求，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。”6月28日，哈工大党委书记熊四皓讲授主题教育专题党课时说。

学校领导班子成员通过读书班研讨学习、党委理论学习中心组专题学习、党委常委会会议政治学习“第一议题”跟进学习，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

为全面打通主题教育“最后一公里”，持续推动主题教育走深走实，全校上下把“学思想”摆在首位，形成了原原本本学、逐字逐句读、用心用情悟的生动局面。

通过读书班、集中研讨、参观见学等多种形式的深入学习，大家一致认为，要坚守为党育人、为国育才的初心使命，在教育、科技、人才一体部署中勇担重任，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，为打造更多国之重器、培养更多杰出人才作出更大贡献。

求真务实 调查研究破难题

主题教育开展以来，哈工大坚持问题导向、实践导向、需求导向，校领导带队深入中国航天科技集团等企业，开展多层次多领域调查研究，深化产学研合作，以主题教育新成效开创卓越发展新局面。

学校领导班子成员聚焦学校改革发展的制约瓶颈和师生反映强烈的急难愁盼，将围绕师生、服务师生作为主题教育的出发点和落脚点，围绕四项重点领域改革，形成12个调研主题，带头深入分管领域和联系学院开展调查研究，发现问题并研究提出系列整改举措，形成专项整治方案并施行专班化推进，引领带动全校34个基层党委开展调研近1300次，推动基层党组织和广大党员干部问计于师生、问需于师生，持续推进优质资源供给，切实把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到师生心坎上。

携手行业领军企业共同发力，计算学部深入中国航天科工集团、中国电子科技集团等10余家航天国防单位，围绕国家重大战略需求进行调研，推动科学研究、人才培养等全方位合作；电信学院师生走进中国电子科技集团公司第四十九研究所，共同探索产学研协同育人；化工与化学学院走访牡丹江市多家企业，紧密结合技术需求把脉问诊，进一步深化校地企合作……

“哈工大将始终坚持以国家战略需求为导向，以主题教育为契机，进一步与头部企业深化战略合作，优势互补、协同攻关，共同为加快实现高水平科技自立自强作出更大贡献。”学校校长韩杰才表示。

以学促干 提质增效促发展

“学校会进一步完善相关制度和举措，更好地激发广大教职工干事创业的积极性和内生动力……”

连日来，哈工大领导班子聚焦新一轮“双一流”建设，结合学科建设实际就高质量发展进行专题学习研讨，调研34个学科，研究制定《哈尔滨工业大学建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金管理办法》，全面梳理关键指标形成《学科动态监测报告》，培育筑牢更多学科高峰。

“项目+机制”“横向拓展+纵向深入”，通过科研内循环促进教师成长，更好地服务国家重大需求……在哈工大举行的科研发展论坛暨主题教育科研调研座谈会上，能源学院院长高建民教授的报告引起与会代表的浓厚兴趣。

论坛以“深学细悟、实干笃行、勇担使命、科技强国”为主题，邀请了国防科工局、国家自然科学基金委、清华大学等单位的专家学者，与学校的科研工作者一同，聚焦科技创新与前沿技术发展、深化科研体制改革、加强有组织科研等热点，深入运用党的创新理论指引科研改革发展，研判发展形势、凝练优势特色、剖析关键问题、拓展工作思路，共同谋划打造新一代国之重器。

如何进一步加大科研成果转化力度，更好服务地方经济发展？仪器学院深入中航集团等30余家单位，针对调研发现的问题，与威海校区、化工与化学学院等相关方向进行学科交叉，布局了一批面向国家重大需求的创新创业项目，一批产学研合作项目正在迅速推进。

“全校上下要切实将主题教育学习成效转化为办学治校的创新思路、过硬举措和扎实行动，不断开创学校高质量发展新局面，努力为强国建设、民族复兴伟业再添新功。”熊四皓表示。（记者 张士英）

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