7月15日，在大运村志愿者之家，一位志愿者正在工作。新华社记者 王曦摄

【成都大运会来了】

战鼓已咚咚擂响。还有不到10天，第31届世界大学生夏季运动会就将在成都拉开帷幕。少年风华正当时，来自世界各地的青年运动员将在成都大运会的舞台上一展风采。

奋斗是青春最美的样子，很多运动员的圆梦之旅，都是从大运会开始的。他们或初生牛犊不怕虎，或恰同学少年、风华正茂。他们在大运会上叙写传奇，大运会因他们而更加精彩。

郎平、李宁、姚明、刘翔、李娜、苏炳添、郭晶晶……这些中国体坛耀眼的明星，都曾在大运会上有过高光时刻。在此次成都大运会中国代表团名单中，共有四位东京奥运会冠军，分别是张雨霏、张家齐、李冰洁、邹敬园，此外还有多位参加过奥运会的选手。

顽强拼搏，挑战命运，这就是接续不断的青春力量。

共织大运舞台的青春梦想

从2001年的北京大运会，到2011年的深圳大运会，再到2023年的成都大运会，青春盛会的“接力棒”薪火相传。

10多年的时间里，一代代中国运动员接续成长，爱国主义、顽强拼搏、永不放弃，这些宝贵品质始终在传承发扬。同时，随着时代的进步，他们身上也体现出鲜明的时代印记，更加开放、更为合理的培养模式，也为竞技体育的良性发展注入源头活水。

正在成都天府国际竞技训练中心训练的成都籍“00后”田径运动员樊添瑞，今年初他首次亮相国际赛场，以47秒30的成绩，夺得2023年亚洲室内田径锦标赛男子400米铜牌。今夏，他将代表中国队站上大运会赛场。“希望能通过大运会，展现出我们青年运动员的风采。同时，也让世界各地的朋友看到我们成都运动员的自信和力量。”樊添瑞说，奔跑让他不断超越自我。

由于成都大运会两度推迟，国际大体联拓宽了运动员参赛资格，允许年龄在18至27岁之间的在校大学生及毕业于2020至2022三个学年的往届毕业生参赛。这也意味着更多的年轻人将以成都大运会为起点开启逐梦之旅。“天府之国”也将见证未来体育传奇的诞生。

张雨涵是中国大学生体育代表团的一名教练员，她是大学生体育运动发展的见证者与亲历者。作为亚运会和军运会游泳项目金牌得主，她曾在北京体育大学就读，如今则在北京工业大学任教。“大学生运动员有一个特点，就是他们在校期间能赶上这样一次赛事很不容易，所以都十分珍惜这次机会。”张雨涵说，学生运动员比自己此前接触的专业运动员要活泼得多，不过跟运动员聊天时，她发现大家也都有自己的“小目标”，她的目标就是能最大限度地帮助学生完成他们自己的目标。

2021年中国大学生武术套路锦标赛南拳冠军曹茂园在成都体育学院就读，也是本届大运会的运动员。“大运会在‘家门口’举办，对我来说很幸运。学习武术是对中国传统文化的传承与推广，身为一名武术运动员，我非常骄傲。”他充满自信，“代表中国出战，代表学校出战，我对自己很有信心。”

共燃大运盛会的青春之火

大运会火炬“蓉火”正在巴蜀大地传递。作为火炬手，成都中医药大学（温江校区）应届毕业生、全国大学生武术散打锦标赛女子70公斤级冠军杨旭，在与下一棒火炬手交接时，在现场做了武术散打中一个侧踹腿的动作。她说，这是为了展现母校民族传统体育学的特色，也希望通过这样的交接动作，告诉大家要永远坚持突破自我。

火炬传递是大运会的重要官方活动，是传播大运理念、弘扬大运精神的重要载体。作为活跃在大运会舞台上的中国年轻运动员，他们的成长历程，也是一个个具体而微的中国故事，这些故事在火炬传递中激励着一代又一代青年。

火炬手刘邵璇来自四川警察学院。“火炬的象征意义让我深刻意识到，作为一名火炬手，不仅要传递火炬，更要以热情姿态呈现大学生的青春风采。”火炬传递过程中，刘邵璇感受到了团结协作的力量，每位火炬手不仅要以高昂的精神面貌完成自己的任务，还要与其他火炬手相互配合、相互鼓励，才能共同完成火炬传递的使命。

正如国际大学生体育联合会代理主席雷诺·艾德所说：“大运会火种是光明、团结、友谊、和平的象征，代表了那些勇于挑战高水平竞技体育并兼顾学业的青年大学生运动员们的技艺、勇气和毅力。火炬传递不仅可向社会大众传递大运精神，营造浓厚的大运氛围，还将凝聚合力前行。”

共谱大运之歌的青春乐章

7月13日，成都大运会运动员村园区内的“志愿者之家”正式开放。对于“小青椒”们来说，期待已久的大运之约到来了。

“小青椒”是成都大运会志愿者的专属昵称。他们中有人早早就在注册中心当着幕后“小英雄”。但不管是在聚光灯前，还是默默无闻坚守岗位，都是他们与世界加深联系的特殊方式。

随着我国大学生体育事业发展，越来越多当代大学生带着对运动的热爱、对赛场的向往，走上赛事志愿者的舞台，与运动员们一同展现团结协作、拼搏奋进的精神风貌，共同谱写了一曲又一曲青春乐章。他们，成为中国青年的一个缩影。

据成都大运会执委会人力资源部（志愿者部）专职副部长李明蔚介绍，赛事期间将有两万名大运会赛会志愿者参与赛会服务。届时，大运场馆周边、赛事沿线、公园绿道、交通枢纽、商圈景点等人流量大、显示度高的区域将设立1000个城市志愿服务小站，配置志愿服务队，重点开展以城市宣传、赛事推广、便民服务等为主的城市志愿服务。

“我和全市广大青年朋友热切期盼着大运会的到来。”作为成都大运会首批志愿者的骨干力量，四川大学华西口腔医学院学生赵宇曦表示，自己参与了一系列生动有趣的培训，期待把悠久的巴蜀文化、闻名世界的美景美食介绍给来自世界各地的青年朋友，开展一场充满激情的文化碰撞交流。

“成都大运会的筹办贯穿了我的整个大学生涯。作为大运会志愿者，我最大的心愿就是通过自己的志愿服务为大运会增光添彩。”志愿者胡井泉激动地说。

在这片青春的赛场上，人生梦想与体育梦想交织在一起，人文精神与体育精神交相辉映。为祖国争光，与世界交流，是体育的光彩，也是属于这个时代的光彩。正如成都大运会主题推广歌曲《在成都等你》中所唱的那样：“这是一场青春的比赛，运动彰显生命色彩。我在成都等着你来，每个梦想都值得期待……”（记者 侯珂珂）

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