就业是最基本的民生。最新统计数据显示，上半年，城镇新增就业678万人，完成全年目标的57%。如何看待当前就业形势？下一步就业如何稳？怎样推动高校毕业生就业？人力资源和社会保障部21日举行二季度新闻发布会，人力资源和社会保障部有关负责人进行了详解。

就业形势总体稳定 青年仍面临较大求职压力

人力资源和社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉介绍，上半年，各地区各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济回升向好，就业形势保持总体稳定。

今年以来，城镇调查失业率整体呈下降趋势，6月份回落至5.2%，较去年同期下降0.3个百分点。截至6月末，脱贫人口务工规模达3259万人，超过3000万人的年度目标。陈勇嘉表示，随着经济进一步企稳向好，对就业的支撑能力不断增强，加上稳就业政策效力逐步释放，就业形势将持续保持稳定。

“与此同时，世界政治经济形势错综复杂，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固，一些经营主体困难较多，部分劳动者特别是高校毕业生等青年还面临较大的求职就业压力。”陈勇嘉表示，下一步，人力资源和社会保障部将落实落细就业优先政策，努力完成就业目标任务，努力确保就业大局稳定。

——强化岗位挖掘，加力落实好优化调整的稳就业政策，持续推行“直补快办”模式，加力释放政策红利；加快制定高质量充分就业意见，加大对吸纳就业能力强的行业企业支持力度。

——强化创业创新，放宽市场准入，落实创业担保贷款和贴息政策，强化场地支持、创业培训、资源对接、跟踪指导等服务。

——强化供需匹配，推出全国就业公共服务信息平台，推动全流程进系统、全业务实名制、全服务用数据；合理布局零工市场，推进即时招聘服务，完善促进灵活就业的激励政策和保障措施。

——强化青年支持，加速推进就业服务攻坚行动，全面落实“1311”实名服务，加快事业单位“三支一扶”等岗位招录；强化对困难毕业生和长期失业青年的结对帮扶，深化百万见习岗位募集计划，帮助他们尽早就业；同时，提前谋划部署2024届高校毕业生就业工作。

——强化兜底帮扶，实施防止返贫就业攻坚行动，稳定农民工特别是脱贫人口的务工规模；加强对失业人员和困难人员的就业帮扶，及时足额发放失业保险待遇，保障好困难群众基本生活。

优化调整稳就业措施 加速释放政策红利

人力资源和社会保障部新闻发言人、政策研究司副司长陈峰介绍，今年以来，各级人社部门坚持把稳就业作为重大政治任务，总结评估稳就业阶段性政策实施成效，优化调整稳就业政策措施，延续实施一次性扩岗补助政策，激励企业积极吸纳就业，全力促发展惠民生。

一系列强化就业优先政策举措持续显效。全国共向92万户企业发放扩岗资金47亿元，覆盖高校毕业生等青年群体332万人，在支持企业稳岗扩岗上发挥了积极作用。

就业服务水平不断提升。密集开展各类招聘活动，搭建供需对接平台。优化重点企业用工服务保障，1至6月为4.7万家重点企业解决用工需求104万人；开展人力资源服务机构稳就业促就业行动，截至7月上旬，9300多家用人单位提供48万个就业岗位。

推进脱贫人口稳岗就业。进一步做好就业帮扶，拓展有组织劳务输出、就业帮扶车间、以工代赈项目吸纳、返乡创业带动、公益性岗位安置等渠道，全力稳定脱贫人口就业。截至6月底，脱贫人口务工规模3259万人。

陈峰表示，下一步，人社部门将继续挖掘岗位增长潜力，研究制定对带动就业强的行业企业扩岗激励政策，抓好稳就业政策落实，加速释放政策红利。

千方百计促进高校毕业生等青年就业创业

当前正值高校毕业生离校季，还有一些青年没有落实工作。陈勇嘉表示，为此，人社部门于7月至12月启动高校毕业生青年就业服务攻坚行动，采取多项服务举措，千方百计促进他们就业创业。

公布一批指南。统筹各地人社部门，运用各种渠道，集中发布线上线下各类求助途径、各类招聘平台、服务机构名录和政策服务清单。目前，人社部已全面开放高校毕业生求职登记小程序，有就业需求的毕业生都可以来登记求职。

开展两类帮扶。人社部门建立完善实名帮扶台账，一方面针对登记失业青年和2023届离校未就业毕业生开展实名服务，将提供1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会；另一方面针对未就业困难毕业生及长期失业青年，组织结对帮扶，制定帮扶计划，优化提供各类就业服务。

提供三项服务。运用数据比对精准识别政策服务对象，分类推送、集中兑现基层就业、企业吸纳、自主创业、灵活就业、培训见习等各类补贴；高频次举办面向毕业生等青年的线上线下专场招聘活动，做到周周有招聘、时时有岗位；大力开展新职业、先进制造业、现代服务业等领域培训，鼓励企业对新招用的未就业毕业生等青年开展学徒制培训，助推尽快实现就业。

做好三重保障。推行15分钟就业服务圈，建设“家门口”就业服务站，提供招聘求职、政策咨询、职业指导、创业辅导等在线服务；整治虚假招聘、就业歧视等违法行为，同步加强劳动就业政策法规宣传，规范企业的招聘行为；营造积极向上的环境氛围，激发青年就业创新热情，尽早实现就业创业。

陈勇嘉表示，人社部门将竭尽全力，进一步强化政策保障，深挖岗位资源，做实做细就业指导服务，支持毕业生等青年到各行各业施展才华，建功立业。

（记者 邱玥）

(责编：孙竞、郝孟佳)