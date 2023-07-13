原标题：中国传媒大学来衢开展“探寻南孔圣地 感悟文化传承”暑期社会实践活动

为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，深刻理解和感悟中国式现代化，7月10日，中国传媒大学主办的暑期“行读中国”社会调查实践活动走进衢州，开展为期四天的南孔文化体验活动。

本次活动主题为“探寻南孔圣地 感悟文化传承”。10日下午，中国传媒大学一行走进了衢州孔氏南宗家庙和中国儒学馆，学习了解孔氏大宗南迁之后在衢州形成的南孔文化的历史渊源、深刻的内涵，以及儒学文化在当代的传承与转化。

随后，中国传媒大学实习实践教学基地合作协议签约仪式在中国儒学馆四楼举行。中国传媒大学政府与公共事务学院副院长白文刚；市文化广电旅游局党委副书记、副局长程玲出席会议并致辞，市文旅局党委委员、南孔文化发展中心主任盛雄生参加。

程玲副书记在致辞中对本次暑期实践团师生的到来表示欢迎，并向研学团一行介绍了衢州的历史文化渊源。她表示，中国传媒大学是“中国广播电视及传媒人才摇篮”“信息传播领域知名学府”，未来，希望校地双方充分发挥资源优势，进一步完善合作机制，加强人才培养、人员交流、学术合作、社会实践等方面的交流合作，通过实习实践基地这一“枢纽站”，培育一批专业型、复合型人才队伍，传承文脉精神、传播南孔声音、助力乡村振兴、赋能文旅发展。

白文刚副院长表示，衢州是儒学圣地，儒学文化底蕴深厚，这与衢州对于儒学文化的传承与传播做出的巨大的贡献密不可分。历史文化的传承需要一代人对文化的执着，希望通过这次校地合作，提高中传学子对于历史文化传承的感悟，承接起历史文化传承的接力棒，让中国儒学文化得到更广泛的传播。

白文刚副院长与盛雄生主任分别代表中国传媒大学政府与公共事务学院和衢州南孔文化发展中心签署中国传媒大学（政府与公共事务学院）实习实践教学基地合作协议。

接下来，暑期实践团一行还将走进南孔画乡余东未来乡村、“围棋仙地”烂柯山、千年古道仙霞关、江南毛氏发祥地—清漾毛氏文化村，以及新晋“网红”打卡地—衢州市文化艺术中心，感受中华优秀传统文化的深厚内涵与当代实践，理解和感悟“中国式现代化”在衢州落地生根、开花结果。（作者 黄彤鑫）

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