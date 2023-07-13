原标题：中国传媒大学“行读中国”暑期社会实践团队走进江西上犹

生态文明上犹实践，乡村振兴现代路基。2023年7月10日，中国传媒大学政府与公共事务学院“行读中国”暑期社会实践团队在院长兼党委副书记周亭的带领下来到江西上犹开展城乡调研活动，深入了解上犹县在乡村振兴中所做的工作，感悟中国式现代化的魅力与成就。

以人为本，铸现代企业。调研期间，团队先后来到了江西和润宇电源科技有限公司与赣州森泰竹木有限公司，通过实地看、实地听、实地悟的方式，看到了基层工人的投入奋斗，看到了科技赋能电池工业走向世界，看到了竹材产业转型升级助力乡村振兴，深入了解了企业助力乡村振兴的模式与实践。

“犹”事好商量，城市夜话谈。调研期间，团队一行来到幸福社区，深度参与了社区城市夜话活动。通过观摩夜话中的理论政策、安全知识、反诈知识宣传宣讲，居民提问，社区干部现场解答等环节，同学们深切体会了“1+2+N”社区治理体系的现实应用。夜话结束后，周亭院长真切的说到：“这种直接面对面的交流方式，不同于当下广泛应用的通过APP进行建言献策的方式，这样的人际交流渠道让问题解决更加有效，这次城市夜话活动也为同学们上了一堂生动的基层治理课。”

探乡村文旅，寻红色足迹。调研期间，团队走进该县梅水乡园村村，沉浸式体验茶艺文化，亲手采摘“一叶一芽”，品味茶叶清香，感悟茶艺文化源远流长，体悟劳动人民的艰辛不易。走进5678纪念馆，找寻历史的记忆，感悟中国发展道路的璀璨年华。重走犹崇红军古道，实地体会共产党人奔走犹崇古道，播撒革命火种，创建保卫苏区的历史故事，传承坚韧不拔、自强不息的红军精神。在红色精神的感召下，团队一行还来到上犹清湖红色教育基地，感受清湖暴动的历史印记，切身体会星火燎原的革命精神。

调研期间，周亭院长以“媒介素养与舆情应对”为主题专程为上犹县干部上了一堂精彩生动的专题辅导讲座，为上犹县“防范舆论安全风险，构建和谐舆论生态”提供了思想助力和智力支撑。

走过上犹的山水风景，走进乡村企业的以民为本，体会基层治理的创新高效，师生们纷纷表示，受益匪浅，感悟良多，更加理解了“将论文写进祖国大地里”的深刻含义。（江西省上犹县委宣传部供稿，图文作者：田迈、杨骏怡、王冬妍）

(责编：郝孟佳、熊旭)