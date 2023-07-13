原标题：上半年全国社会组织共招聘高校毕业生7.3万余人

记者见面会现场。 张煜欢 摄

今年上半年，全国社会组织共面向高校毕业生发布招聘岗位约16.5万个、实际招聘高校毕业生7.3万余人，开展各类就业服务活动2.5万余场，推动近10万家会员单位面向高校毕业生发布招聘岗位达68万个……12日，民政部社会组织管理局相关负责人在浙江杭州介绍上述信息。

当日，中央和民政部属媒体“聚焦社会组织新风采 传递社会组织正能量”采访采风活动在杭州举行。

社会组织在助力高校毕业生就业和参与治理中具有独特优势。截至2022年底，全国登记的89.2万家社会组织共吸纳专职人员1100万人，社会组织在开展课题研究、公益项目、志愿服务等活动时吸纳了大量的灵活就业人员，如研究人员、社会工作者、临时就业人员等。

2022年，民政部联合多部门印发了《关于推动社会组织进一步助力高校毕业生等群体就业工作的通知》，积极引导社会组织挖掘就业需求、优化就业服务、加强就业帮扶，为助力高校毕业生就业工作作出贡献。

记者了解到，今年以来，民政部持续推进社会组织助力高校毕业生就业工作。据初步统计，今年上半年，全国社会组织共面向高校毕业生发布招聘岗位约16.5万个、实际招聘高校毕业生7.3万余人，设立就业见习岗位约10万个、实际招收就业见习高校毕业生5.7万余人，开展各类就业服务活动2.5万余场，推动近10万家会员单位面向高校毕业生发布招聘岗位达68万个。

浙江是社会组织发展的大省。浙江省民政厅党组副书记、副厅长江宇介绍，今年以来，浙江全省动员引导社会组织招聘高校毕业生4200余人，面向高校毕业生发布就业见习岗位6400多个，开展各类就业服务活动1170余场次，推动会员单位面向高校毕业生发布就业岗位6.8万余个。

为进一步引导挖潜就业岗位，浙江还进一步完善了社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录、福彩公益金资助社会组织公益项目，引导社会组织按照承接服务的需求开发更多公益服务岗位。

此外全国多地也通过搭建人才对接平台、加强人才技能提升等形式拓宽毕业生就业渠道。如上海发布了“上海社会组织联合招聘旗舰店”在线招聘平台，提供社会组织招聘岗位信息和常态化服务；广东开展“百城千社万企助就业”专项行动，丰富云上双选等招聘方式。各地还通过强化在校期间就业见习、技能实训、政策指导等服务，助力高校毕业生更快更好匹配社会人才需求。(张煜欢)

(责编：郝孟佳、熊旭)