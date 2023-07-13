本报记者 富子梅 文/图

图为同学们在“筑梦未来城”环节展示自己的设计成果。

7月10日，来自澳门10所教会中学的120名高中生飞抵江苏南京，开启为期5天的“澳苏中学生阳光成长”2023年文化交流营（江苏）活动。

“这是活动主办方首次组织澳门教会学校的中学生走进内地，让他们有机会用自己的眼睛去看、用心去体会内地的发展。”澳门江苏联谊会会长岑展平11日对记者表示，活动历经3年多的筹备，得到澳门天主教会学校多位校长的支持以及何泉记慈善会等各方协办，虽被疫情打断，但也因此有了更充足的时间，筹备得更完善。

澳门中学生们分成10个小组，与南京外国语学校的同学们一起，起队名、唱队歌，开展团建活动，彼此认识熟悉。在开营仪式上，同学们先向大家介绍各自小组的队名、队歌、口号，“我们第一组的队名是一鸣惊人、一马当先！”同学们阳光开朗的自我介绍引来现场嘉宾的鼓掌点赞。

开营仪式后，同学们聆听了“讲好中国故事——觉醒年代”主题讲座。来自江苏盐城新四军纪念馆的朱建勇、陈风亮结合音频视频，讲述中国共产党创立与发展、带领中国人民站起来的英勇奋斗故事，令同学们备感震撼。

澳门苏浙沪同乡会会长贺定一、澳门日报社社长陆波在主题讲座上分享了他们作为老政协委员为国家发展、澳门繁荣建言献策的心得，希望年轻人通过交流营全面了解国家发展，不辜负新时代的新使命。

“交流营第一天已经收获多多，主题讲座帮助我们了解过去100多年里，我们的前辈们以不怕牺牲的大无畏精神，谱写了几千年来中华文明史上最壮丽的史诗。”澳门海星中学的同学们说。

在“筑梦未来城”环节，绘图、制作模型、讲解设计理念，同学们齐心合作，展现了创意与畅想。“在动手协作过程中，我们深深体会到，要承担新时代的使命，以青春之我，建未来之城。”澳门化地玛圣母女子学校的同学们说。

作为嘉宾参与交流营的澳门江苏联谊会成员孟舒告诉记者，第一次有机会亲身接触澳门天主教学校中学生群体，真切感受到他们充沛的活力和饱满的热情，“他们自信、亲和、乐于表达，没有伪装、躲闪、世故、模式化，这正是澳门未来更美好的具体体现。”

“今年的活动从以往的大学生扩展到中学生，数量也创历届之最。”活动主办方澳门江苏联谊会副会长岑定贤说，活动已成功举办5年，每年至少举办两次两地学生交流互访，参与学生已逾700人。

接下来的几天，同学们还将参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、中山陵、紫金山天文台、南京中国科举博物馆等，开展“我们是一家人”“银杏湖定向寻宝”等互动体验活动，并在闭幕联欢会上分享成果心得。

（本报南京7月12日电）

(责编：郝孟佳、熊旭)