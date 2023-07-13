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把育人“最后一米”落实落细

2023年07月13日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：把育人“最后一米”落实落细

　　 【记者手记】

　　 “一年级的暑假是最重要的”“小升初的暑假，是最要命的”“开学就初三，不能再玩了”……

　　 随着假期的到来，在部分短视频平台中，一些所谓的“资深老师”频频现身。点进这些“教育网红”的账号，几乎全部是各种补习资料、培训课程的消费链接。

　　 很多网友坦言，比暑热更可怕的，是焦虑。

　　 家有儿女的都有共鸣——家长之间聊天，最能迅速拉近距离的话题，恐怕就是育儿焦虑。

　　 如今，“双减”政策落地两年了，面对各种变革，有的家长焦虑之心有增无减——总担心学校“给不够”，坦言“不指着自己加码学习，还是不行！”

　　 每一个事关教育发展的话题，都是格外牵动人心的。

　　 本报记者在采访中也试图弄清楚——为什么要把教育孩子的事情夯实在学校这个主渠道、主阵地；中小学校在做了减作业、减考试这些“减法”之后，到底把功夫下在了哪里，为什么要这样去改革？

　　 我们发现，考试这根“指挥棒”，在深刻变化。翻开一张试卷，其中既有经济社会发展、乡村振兴等家国大事，也涉及舌尖上的浪费、劳动教育、身心健康等身边小事。所有结论都不是“直给”，需要学生用所学知识观察分析问题，得出结论甚至引发反思。中高考“北京卷”的改革指向则更加明确——立足北京城市战略定位，展现新时代首都风范、时代风韵，着力引导学生以主人翁姿态参与新时代首都建设和发展。

　　 我们发现，课堂这个“主阵地”，在迭代升级。基于家国时代发展变化的社会大课堂、结合区域特点和文化禀赋的学校特色课程正在和语文、数学、英语、物理、化学等课堂同频共振，产生巨大合力。各级教研员、名师特别是学校的书记校长频现一线课堂，“不打招呼、推门听课；集体评课、立行立改”成为常态。

　　 我们发现，育人“最后一米”的事儿，在落实落细。有的学校摸清了“小胖墩”的底数，请营养专家逐一制定减碳食谱，一直盯到家里的餐桌；有的学校几乎全体学生都能完成手倒立动作，臂力练得强强的；有的学校党委将中学语文、小学语文的党员教师编入一个党支部，党建课题锚定贯通式育人；有的农村学校从一颗豆子里找到“五育并举”的灵感，组织学生认豆子、种豆子、磨豆腐、敬父母、写经历，有了不错的收获……

　　 采访中，北京一位正高级教师也是特级教师深有感触地对记者说，看待基础教育的发展变化首先要“祛虚火”“去燥气”。应该真正从为党育人、为国育才的高度，从尊重个体差异、呵护生命成长的维度认识教育。应该更加关注孩子全面发展，不仅增长知识，更要增加见识，在尊重孩子身心发展规律的基础上，静待花开。

　　 （记者 董城）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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