原标题：“劳动不仅是汗水，更是智慧”

【一线讲述】

2023年寒假，北京中学的老师给学生布置了一项实践性作业:蒸馒头。对于生活在北京的孩子们来说，蒸馒头不是什么新鲜事，但真正亲手去发面、蒸馒头的，调查下来并不多。这次作业，不仅让学生经历蒸馒头的过程，更重要的是，要求学生在其过程中尝试，探究不同比例的面粉与糖的组合，会产生怎样的发酵效果。同时成立研究小组，大家把自己的研究结果在小组中交流，最后形成一篇小论文。

孩子们非常积极，在家里不断地进行发酵馒头的实验与实践，并拍成照片、视频，在小组中交流讨论，把加糖量对发酵的影响，包括对馒头内部结构、外形以及口感等的影响，研究得非常充分，写出了很多篇有意思的论文。

在此基础上，孩子们自发地延展更多实验，比如有些同学开始研究温度对馒头发酵的影响，有些同学开展自制米酒、自制酸奶、自制泡菜等等。大家忙得不亦乐乎，小组讨论群中各种好想法、新发现层出不穷。家长们都称赞孩子们变得越来越爱劳动、越来越爱思考了。

蒸馒头是一种劳动，当这种劳动过程具有创造性的特征后，孩子们就特别喜欢。让孩子们日常生活中的劳动充满创造性，这是北京中学一直以来开展的实践。比如，我们将校园中的各个墙壁、各个角落的文化布置定期承包给孩子们，让他们以小组形式竞标，写出策划书，进行答辩，竞标成功后按方案实施。布置学校的墙壁文化，对孩子们来说，是一种劳动，但孩子们努力争取按照自己的意愿去布置，这种劳动不仅是汗水，更是智慧，他们需要用心去做，需要创造性地去做，需要集体协作去做。

校园的角落、楼顶上都有些空地可以种植，谁来种植、种植什么、何时种植、如何评价种植效果，都大有讲究。我们同样采取的是竞标制。孩子们参与种植劳动，必须对种植对象的特性有深入了解，必须全程观察、记录、研究、总结植物的生长过程。孩子们将油菜籽放入泥土后，就每天记录变化的过程，从发芽破土，到开花结籽。成熟后，孩子们自己收割、自己脱粒，自己将菜籽变成菜油，自己品尝菜油烧炒出的食物，最后形成报告与大家分享。

孩子们在这样的劳动过程中，会产生劳动的喜悦，逐渐乐此不疲，进而从热爱劳动到热爱生活。劳动的过程，需要孩子们克服惰性，坚持不懈；需要孩子们用心去观察变化，不断探究和实验，容不得半点糊弄与虚假；需要孩子们开动脑筋，不断地想办法去解决问题；需要孩子们开展协作，相互分享，彼此支撑。孩子们正是在这样辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的过程中，得到了全面成长。

劳动创造人。劳动是人的生存方式，也是孩子们的成长方式。聚焦孩子们日常生活中的劳动，让它充满创造性，实际上促进他们创造性成长。

（记者董城采访整理）

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