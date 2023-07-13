原标题：润心启智 立德树人

【深入学习贯彻党的二十大精神·中国式现代化】

日前，北京市发布消息称，将在暑期组织全市中小学、幼儿园干部教师开展全员实训，重点围绕新课程改革、教学设计、作业设计、考试命题、课后三点半服务、综合实践、体育美育等开展大研讨、大练兵，以实训夯实教师教书育人的基本功。

习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调，我们要建设的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，必须以坚持党对教育事业的全面领导为根本保证，以立德树人为根本任务，以为党育人、为国育才为根本目标，以服务中华民族伟大复兴为重要使命，以教育理念、体系、制度、内容、方法、治理现代化为基本路径，以支撑引领中国式现代化为核心功能，最终是办好人民满意的教育。党的二十大报告指出，加快建设教育强国、科技强国、人才强国。面向建设教育强国的新征程，北京市始终以首善标准推动基础教育高质量发展，不断发挥表率作用。特别是，作为全国首个减量发展的城市，北京减量发展范式也为深入推进“双减”政策的落实带来诸多有益启示。在回答“建设一个什么样的首都，怎样建设首都”重大时代课题中，书写教育高质量发展的生动答卷。

多了一张张自信与阳光的笑脸

“首都基础教育要把夯实知识基础、激发兴趣和培养思维品质三者有机统一，久久为功落实好‘双减’工作要求，促进学生全面发展。”在日前召开的北京市暑期基础教育干部教师全员实训工作启动会上，北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕谈到，“北京坚持把高质量发展作为教育的生命线，不断优化学校教育供给，持续增强学生实际获得，更好适应建设教育强国需要。”

记者在采访中发现，“双减”政策落地实施两年来，北京越来越多的学校立足实际，在不同尺度上积极推动学校教育高质量发展，探索促进学生全面发展的独门秘籍。

“春夏秋冬的四季更迭中，学生体验葡萄树扒苗上架、疏果套袋、病虫害防治、葡萄采摘等过程，吃苦耐劳、珍惜劳动成果的良好劳动品质逐渐养成。”在北京市密云区巨各庄镇中心小学，校长孙翠明告诉记者，“双减”后学校从劳动教育破题，通过课程建设、学科渗透、德育活动、校内外综合实践等途径，把德育、智育、体育、美育和劳动教育有机融合了起来。

北京市朝阳区选择在区域层面开展大讨论——“双减”之后，如何提升孩子们在课堂上、作业中的获得感。“数学课从不敢放、不想放、不会放，逐渐转变为让学生享受课堂带来的质变”“情景剧表演、互动游戏，为英语课堂带来了趣味与欢笑，更多学生融入其中”“体育课上，学生两人一组互相观摩、互相指导，在增强体质与运动技能同时，多了一张张自信与阳光的笑脸”……北京朝阳实验小学福源分校校长说，课堂变化的秘密，在于老师观念的升级迭代。其背后，是朝阳区着力推动“双减”背景下“教”与“学”关系的变革，推出“合作对话”课堂教学模式。各中小学依据校情、学情，进一步创新作业布置，加大动手实践、跨学科作业的设计，使学生在主渠道、主阵地就能获得有效的学习供给。

“‘双减’政策落地两年来，从教育主管部门到学校再到一线教师，实际上都在转变观念。很多对高质量发展的实践探索，更追求于无声处润心启智。”中国教育学会教育管理分会理事长马宪平认为，家长有必要通过主渠道而不是自媒体了解北京教育改革发展的准确方向，更加深入细致看到教育教学一线的巨大变化。

置身首都发展关注现实问题

随着2023年高考、中考的顺利结束，越来越多人试图从北京卷的命题特点，琢磨出北京推动教育高质量发展的着墨导向。

大家发现，中考语文试卷选用北京博物馆之城建设进展，非连续性文本阅读反映北京精神文明建设重要成果，作文提示学生要读懂北京，更深刻观察家乡的发展变化……又如，高考政治试卷先后关注了进京赶考路（北京段）、天坛公园的热门跑步路线以及真实的劳动课上孩子们学习制作风筝的情境……“我们始终注重培养的，应该是锚定新时代首都发展，北京‘四个中心’建设需要的人才。中高考作为基础教育的‘指挥棒’，必须清晰传递出这个方向来。”李奕说。

由此发端，近两年，北京家长们确有共识——“双减”之后，孩子们的学习供给越发多元，作业形式越来越活，考试内容和生活贴得越来越近。“学生以主人翁身份参与到北京杨树飞絮问题的解决中来，进行充分的学习调研后设计可行性方案，真正解决问题。”在北京市第十中学高中部报告厅，生物教师许鑫从学生关心的生活实际入手，以《治理校园飞絮》为题，调动学生应用学科知识解决生活难题的积极性。参与项目式学习校本研修活动交流的，全是家长心中的“主科”老师。

北京市某区四年级数学期末考试的最后一道大题，令人耳目一新——材料援引某校“呵护学生心灵之窗”小分队调研成果《四年学生视力情况统计图》，引导考生在观察同龄人视力状况的基础上，分析学生眼保健情况并给出合理化建议。“这恰恰体现了北京考题的变化。很多体现区分度的题目，赋分关键就看考生能不能置身首都发展的生动情境，用学科知识分析和解决现实问题。”马宪平对记者如是说。

以体育之文明塑造健康身心

临近暑假，北京景山学校校长邱悦关注到了一名小学生写的期末总结——“体育方面，除了课上开设的仰卧起坐、跳绳等基本项目外，我还没有养成一项‘看家本领’。期末复习阶段，仍存在强复习、轻锻炼的情况……”

“以前孩子们写总结，都是分析自己的学习成绩。现在，他会反思自己的体育，这就是进步和变化。”在邱悦看来，北京落实“双减”政策的一揽子措施中，体育无疑得到了进一步强化。北京景山学校研究提升学校课后服务水平，第一个问题就是如何充分发挥体育教育的枢纽作用、保底作用。

在北京，中考体育增设笔试试题，也引起了社会的广泛关注。“崴脚以后用冷水还是热水敷？”“消毒酒精最适合的浓度是多少？”北京市广渠门中学的学生们，通过App小程序开设“体育与健康知识”模块进行日常练习。该校体育教研组长告诉记者，“体育与健康知识考核题目都不难。学校下功夫对待这项工作，绝不仅是帮助孩子们拿到满分，更重要的是让他们懂得身心健康的重要。”

北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中心小学，体育教研组将传统的二魁摔跤引入课本教程，成立了珍珠球、蹴球、角球、毽球、狩猎球、跳竹竿、推铁环等10个兴趣小组，使全校学生每人都能掌握一项民族体育项目。

学校的体育工作，不仅是体育教师的职责；体育所育的，不仅是学生，也包括老师甚至是家长。首都师范大学附属小学不仅赋予班主任“体育导师”的育人角色，还倡导父母做孩子的“校外运动教练”，通过运动建立起家校共育的桥梁。

“北京对体育教育认识的深化、举措的细化，深刻反映出体育事业的深入发展和体育文明的不断进步，特别是北京作为世界首个‘双奥之城’留下的宝贵遗产。”李奕对记者表示，体育的社会价值、文化价值正通过教育进一步彰显，在促进人的全面发展方面发挥着更为突出的作用。

全面提升教师教书育人素质

“家里的电从哪儿来？——永定河流域水位落差发电原理的研究”“英雄本色红色印象——探秘老药铺”“探究混居状态下珍珠鸡的生活习性”“付家台地区页岩、白云岩对比观察研究”……近日，北京市门头沟区依托区域内多种多样的生态山水资源、红色文化资源和历史文化资源，探索了一系列综合实践课程，鼓励学生们走出教室，走出学校，走进青山绿水，着力培养“绿水青山新居民”。

“如何增强加快推进教育高质量发展的历史主动？”“如何更好地理解建设教育强国这一核心课题？”日前，由北京教育新闻宣传学会主办的首都大中小学宣传工作圆桌谈成功举办。北京汇文中学党委书记陈东在会上提出，学校自身要形成大思政的格局，中学要与小学一起做好接续培养工作，共同帮助孩子扣好人生的第一粒扣子。

围绕刚刚启动的教师全员实训，记者发现，北京市制定的“课程表”极为丰富。包括推动教学方式变革，引导各学科在落实新课程标准背景下做好教学设计；教师对跨学科主题学习的教学设计能力培养，引导不同学科教师间的合作；突出实验教学的教学设计培训，提高教师对学生动手操作实验的指导能力；提高体育、美育、劳动教育课程设计能力和水平……不只在大型集会、活动中突显育人功能，更注重让每一个教育情境、每一节课都蕴含做人做事的基本道理，形成育人的协同效应。

“进一步加强师德师风建设，建设高素质专业化创新型教师队伍。”最近，李奕在多个场合透露出北京教师全员实训的方向——遵循党建引领、聚焦改革、注重实效、问题导向、分层分类、减轻负担六个原则，全面提升教师教书育人素质。

（记者 董城 靳晓燕 张景华）

(责编：郝孟佳、熊旭)