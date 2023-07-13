辕固

原标题：【光明时评】精准助力高校毕业生就业

据报道，2023年北京地区离校未就业毕业生专场招聘会近日在京举办。北京市就业促进中心毕业生就业服务处相关负责人介绍，北京将对离校未就业毕业生开展实名制登记服务，建立实名制台账，辖区就业服务专员将主动联系有就业意愿的毕业生，为他们提供至少1次政策解读、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会。

眼下，2023届的高校毕业生已陆续离校。一些毕业生因为各种原因仍在择业路上，渴望得到社会的关怀。前不久，教育部要求教育系统要为离校未就业毕业生提供“不断线”的就业服务，做到三个“不断线”，即岗位推送不断线、就业服务不断线、重点帮扶不断线。这些务实举措为离校未就业毕业生提供了更多的可能。

就业是民生之基。对高校毕业生的就业帮扶“离校不离线”是对这个群体的关心照顾。数据显示，2023届全国高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人，再创历史新高。同时，随着经济增速放缓和结构调整的推进，部分传统行业就业岗位减少，今年就业形势依旧严峻复杂。那些离校未就业的毕业生，离开校园的庇护，又面临来自租房、吃饭、交通等各方面的压力，特别需要来自社会公共服务的照拂。

就业服务离校不离线，关键要精准。在离校未就业的毕业生群体中，每个人的就业意愿、专业分布、能力禀赋、家庭背景、求职意向地等，都是就业帮扶举措是否有效的考量因素。开展实名制登记服务，建立实名制台账，就是把就业服务工作向精准方向延伸，让就业帮扶工作更有针对性。

精准助力大学生就业，还体现在对就业困难群体的重点照顾上。那些来自脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭等的高校毕业生，都应当是重点帮扶对象。一些地方还通过补贴的方式，强化对困难人员的就业帮扶。例如，河北针对符合条件的困难毕业生，一次性发放2000元求职补贴，补贴对象包括毕业学年有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭、困难残疾人家庭、脱贫家庭和特困人员中的高校毕业生及中等职业学校（含技工院校）毕业生等。

精准助力大学生就业，还要扎实抓好就业信息网，对离校未就业学生按就业意愿、专业能力等分门别类，为落实“不断线”的就业服务提供抓手。同时，用好大数据等技术手段，加强数据比对和筛查，提供有针对性的帮扶措施。教育和人社部门应当加强沟通协作，做好信息衔接，根据高校毕业生的就业状况，精准识别与提供个性化的公共就业服务。对于那些往届未就业毕业生，教育部门和人社部门应想方设法提供就业服务，增加信息供给，扩大就业选择机会。

(责编：郝孟佳、熊旭)