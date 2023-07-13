李玉滑

原标题：【光明时评】又“唱”又“玩”的选修课有大学问

厦门大学物理学教授蔡端俊“跨界”赏析京剧，带学生欣赏珍贵的黑胶唱片，教学生唱名篇名段。他所开设的《国剧赏析》深受学生喜爱，堂堂爆满，又“唱”又“玩”的选修课成了厦门大学校级核心、一流通识课程。近年来，高校里的传统文化课程花样不断翻新，创意层出不穷，让学生得到中华优秀传统文化的滋养，并成长为文化传承的新生力量。

中华优秀传统文化是中华民族生生不息的精神纽带，是深入中国人精神世界的文化基因，是中华民族的根和魂，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。近日，习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调指出，在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义，把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。

传承和弘扬中华优秀传统文化，青年重任在肩，高校责无旁贷。加强中华优秀传统文化教育，应深度融入学校立德树人的实践。中华优秀传统文化有着丰富积淀，外化出文字、语言、书法、音乐、武术、曲艺等多种形式，要通过教育让中华优秀传统文化的文化基因根植于学生心中。如此，方能增强学生的文化价值认同，坚定文化自信，坚守中华民族的文化基因，赓续历史文脉，谱写新时代的华章。

拿传统戏曲来说，其并不是不受欢迎、没有市场，而是没有找到年轻人喜闻乐见的形式。对于国学、国风、国艺、国技，需要探索有效的输出与演绎形式。用鲜活的、生动的体验和实践，立体呈现饱满的艺术魅力，必能让传统文化的种子深深埋进学生们的心中，激发他们的关注和兴趣，唤醒他们的热情，增进理解与感受，增强文化自信。

中华优秀传统文化传播、传承，离不开对传播方式的创新，须努力构建多元互动的教学体系，通识教育就是很好的载体。优秀传统文化提供了充足的富有人文性的文化资源和教育素材，可以作为发展通识教育的土壤。中华优秀传统文化教育与通识教育的结合，也是在人才培养上对坚定文化自信、建设文化强国这一时代主题的回应。

作为中华优秀传统文化载体的通识课应如何呈现？转变价值理念、思维方式，产生文化精神层面的深度吸引并不容易，要在形式上不懈探索，更要落实到精神传承上。不论是何种文化形式，最终目标都是要将中华民族的精神血脉深植于青年学子心里，使其真心诚意地产生对中华文化的认同。中华优秀传统文化教育传承、文化精神传承是主旨与灵魂，相关的一些文化技艺传承是载体。如何丰富这一载体，使其更加为青年人乐于接受，是广大教育者需要不断探索的课题。正如蔡端俊教授所言，任何东西，只要你投入进去“玩”一下，都是很有意思的。对传统文化的喜爱一定是实现文化传承的第一步。如何把相关课程上得既专业又有趣，调动学生们参与的热情，高校及教师有广阔的探索空间。

大学阶段是青年世界观、人生观、价值观形成的关键时期。在人生的这个重要阶段，有中华优秀传统文化智慧的滋养与熏陶，将对人的一生产生深刻而持久的影响。让青年学生充分领略并感悟传统文化之美，更加坚定文化自信，在继承和弘扬中华优秀传统文化中写出新的时代篇章。

(责编：郝孟佳、熊旭)