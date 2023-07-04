北京航空航天大学

6月17日上午8:00，北京航空航天大学2023年学生毕业典礼暨学位授予仪式在学院路校区体育场隆重举行。

在临别之际，北京航空航天大学校长王云鹏院士饱含深情地回顾了同学们与国同行、砥砺奋斗的成长历程，用满怀希望的话语提出殷切期望，鼓励全体毕业生牢记“空天报国”使命，在实现中国式现代化的伟大征程中跑出当代青年的最好成绩，并用四句话寄语全体2023届毕业生：

第一，爱党报国、志存高远，在民族复兴的时代大潮中奋楫笃行。

第二，敢为人先、矢志创新，在成就不凡的精彩事业中追求卓越。

第三，崇德修身、向上向善，在先进文化的深厚滋养中增长智慧。

第四，自信坚韧、百折不挠，在充满挑战的人生道路上一往无前。

北京科技大学

6月16日上午8点，北京科技大学2023届学生毕业典礼，在学校体育场隆重举行。2023届7000余名贝壳儿，即将要离开母校、踏上新的征途。

北京科技大学校长杨仁树以《少年同风，扶摇万里》为题发表讲话，在同学们即将投身强国建设、民族复兴的奋进征程之际，提出三句话与大家共勉，希望毕业生们勇立时代潮头、不负风华正茂、走好漫漫人生路：

送你们浩荡东风，愿你们热爱脚下土地，献身民族复兴。

送你们破浪长风，愿你们苦练过硬本领，勇于自我超越。

送你们徐徐清风，愿你们笑对人生百态，活出精彩自己。

中国地质大学（北京）

6月15日上午，中国地质大学（北京）2023届毕业典礼和学位授予仪式隆重举行。

中国地质大学（北京）校长孙友宏院士在讲话中代表全校师生员工向圆满完成学业的毕业生致以最热烈的祝贺，并向毕业生提出四点希望：

一是向上攀登，做有理想的青年，追逐时代发展的浪潮。

二是向下生长，做敢担当的青年，扎根祖国需要的地方。

三是向内砥砺，做能吃苦的青年，经历成长必经的考验。

四是向外探索，做肯奋斗的青年，迈进科技创新的征途。

希望全体毕业生不负时代所托、不负母校期望、不负人生理想，以奋斗之姿，走好人生之路。

北京体育大学

6月18日，北京体育大学2023年毕业典礼在一号足球场隆重举行。毕业生们挥手向滚烫青春里最沸腾的一章，作别从今，以后跃入人海成一朵朵浪花，信息路48号也将成为身后永远的港湾。

北京体育大学党委书记曹卫东寄语毕业生。他表示，在离校之际，希望2023届毕业生们：有理想，永远保持对远大理想和奋斗目标的清醒认识和执着追求，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人；敢担当，主动担苦、担难、担重、担险，为实现中华民族伟大复兴的中国梦接续新的青春活力；能吃苦，在困难中长本事、长学识、长见识，勇做体育报国的开路先锋、中流砥柱；肯奋斗，用体育人的能动力和爆发力跑出人生加速度，为体育强国建设发光发热，向社会传递更多正能量。

中国矿业大学（北京）

6月15日，中国矿业大学2023届毕业典礼在南湖体育馆举行。5855名本科生和3233名研究生完成了他们在矿大的最后一课，即将步入人生的新阶段。

中国矿业大学（北京）校长宋学锋代表学校向顺利完成学业的同学们致以热烈祝贺，并向全体毕业生提出了殷切希望：

一是坚定理想信念，矢志追求卓越。他讲述了杰出校友、2022年感动中国年度人物陈清泉院士的奋斗历程，激励同学们树立远大理想，厚植爱国主义情怀。

二是坚持自强不息，勇挑时代重担。他指出，毕业生这代人“强国建设”与“人生发展”的时间轴高度重合，希望同学们将“小我”融入新时代的“大我”之中，积极开展科技创新和攻关，努力回答好能源革命、“双碳”战略等时代课题，传承好矿大人服务能源行业和国家发展的光荣使命。

三是保持艰苦奋斗，谱写青春华章。他勉励同学们要有不怕苦的意志品质，拿出能吃苦的闯劲干劲，发扬奋斗精神，以一往无前的奋斗姿态，不断开创事业发展的新局面。

中央戏剧学院

6月14日上午，中央戏剧学院2023届毕业典礼在昌平校区剧场中心镜框式舞台剧场隆重举行。

中央戏剧学院院长郝戎在临别之际对同学们提出殷殷嘱托：一名艺术工作者，不能只钻研“术”而忽视“道”；不能只修“美丽容颜”，而不修文化素养。不能做脱离群众、脱离现实的“孤勇者”，而要做“扎根人民、扎根生活”的奋斗者。从事艺术创作，必须要有“功成不必在我”的情怀，不搞投机，不走捷径；也必须要有“功成必定有我”的担当，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成。时代各有不同，但青春一脉相承。

北京工商大学

6月18日上午8:00，北京工商大学2023届毕业典礼在良乡主校区求知广场、阜成路校区东区操场同步举行，北工商家长、校友们云端相聚，共同见证荣耀时刻。

北京工商大学党委副书记、校长郭建华以《踔厉奋发启新程，勇毅前行向未来》为题发表讲话，他寄语学子们：要立大志，努力做胸怀家国的奋斗者；明大德，努力做崇德修身的坚守者；成大才，努力做追求卓越的开拓者；担大任，努力做民族复兴的圆梦者。望同学们以远大志向指引人生方向，与时代同步伐、与人民共命运，追求更有高度、更有境界、更有价值的人生。

无论是选择继续深造还是走上工作岗位，希望大家能够保持求知的渴望、创新的激情，找准自己所学与国家亟需的结合点，在关键领域的“卡脖子”技术上不断突破，在促进经济新旧动能转换的领域不断发力，在实现中华民族伟大复兴的征程中发光发热，在未来世界舞台上充分展现新一代北工商学子的风采！

北京建筑大学

2023年6月18日上午，北京建筑大学2023年毕业典礼暨学位授予仪式于大兴校区综合体育馆隆重举办，学校师生校友齐聚一堂，共同分享收获的喜悦。

北京建筑大学党委副书记、校长张大玉带来毕业生“最后一课”。临别之际，骊歌响起，张大玉对毕业生提出了三点希望：

第一、希望你们志存高远，树立“感时思报国，拔剑起蒿莱”的理想信念。

第二、希望你们笃志好学，坚守“鲜衣怒马少年时，不负韶华行且知”的拼搏精神。

第三，希望你们脚踏实地，永葆“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”的实干作风。

“一百一十六年时光荏苒，历史的接力棒交到了你们这一代人手中，北建大的光荣与梦想将由你们传承与发扬！”张大玉对大家寄予厚望，希望同学们一定要牢记“行者常至、为者常成”，努力将志存高远贯穿于务实笃行中，将雄心壮志落实到脚踏实地上，奋力谱写出新时代属于北建大青年的璀璨华章！

首都经济贸易大学

6月15日与6月16日上午，首都经济贸易大学2023届本科生、研究生毕业典礼暨学位授予仪式分别于校本部体育馆隆重举行。

首都经济贸易大学党委副书记、校长吴卫星代表学校向全体毕业生表示祝贺，并向同学们提出了四点期盼：

一是期盼同学们在人生的每一个站点都不忘读书、不忘思考、不忘学习，保持首经贸人昂扬的志气，在攻坚克难的过程锤炼自己，获得成长。

二是期盼同学们在百年未有之大变局中，寻找自己的无限可能，得到自己人生的答案。

三是期盼同学牢记校友身份，薪火相传，为母校增光添彩。

四是期盼同学们能够传承母校的“骆驼精神”，不啻微芒，造炬成阳，勇担使命。

北京财贸职业学院

6月18日上午，北京财贸职业学院2023年毕业典礼在朝阳校区隆重举行，这一天，也是北京财贸65岁生日。

典礼正式开始前，师生一起观看《启航未来》，师生代表联唱毕业歌曲，毕业典礼在庄严的国歌声中正式开始。

在宣誓环节，毕业生庄严宣誓，“我是光荣的财贸人，我是永远的财贸人，我将牢记母校的教诲，做‘有爱心、讲诚信、负责任’的财贸人，维护宪法权威，履行公民义务，厚植家国情怀，秉承工匠精神，矢志技能成才，用实干报效祖国，服务人民，在劳动中实现人生价值，在奋斗中为母校争光！”

典礼最后，北京财贸职业技术学院党委副书记、院长杨宜寄语2023届毕业生：

希望同学们

心怀理想，勇敢担当

吃苦耐劳，不懈奋斗

敢于创造，勇于担当

勇当新时代新征程上的

复兴栋梁、强国先锋！

本文综合自各高校微信公众号

(责编：郝孟佳、熊旭)