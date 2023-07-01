原标题：高招亮点|新增专业、在京扩招....北京市属高校的这些“招生新行动”你了解吗？

高考志愿填报期间，高三学子与家长脑海中都围绕着几个问题：热门专业预估的排名和分数如何？选考科目有没有要求？就业和升学前景是怎样的？

为了解答考生与家长的报考疑惑，北京多所市属高校纷纷举办校园开放日暨高招咨询会，为考生提供一站式咨询，并陆续公布招生计划以及政策，为家长与考生提供及时讯息。

2023年，高校的招生计划和培养政策有何改变？一起来看看吧。

北方工业大学

北方工业大学招生就业处副处长王宏波介绍，北方工业大学2023年在北京总的招生计划是1846人，和2022年相比，增加433人，增幅比例约30%。

据王宏波介绍，今年学校新增储能科学与工程专业，该专业主要研究电池、新能源、微电网等，应该是未来发展方向比较好的专业。另外，今年还有一个新的专业方向，建筑学（海外交换）方向，要求学生在大学期间至少有一学期的国外交换的经验。学校会和多所国外院校合作，目前主要合作院校是德国柏林工业大学。

北京印刷学院

北京印刷学院在京招生计划大幅增加，从2022年的471人增加到了911人，招生计划数较去年增加了95%。

北京印刷学院党委常委、副院长刘益介绍，今年学校在热门专业和特色专业的招生政策方面主要有三点变化：

一是重点增加了出版与传播、印刷与包装、设计与艺术等学校优势、特色领域的招生专业计划。编辑出版学、数字出版、印刷工程等专业的招生计划增幅明显；

二是编辑出版学、数字出版、新闻学、广告学、传播学以及印刷工程、包装工程专业不再进行大类招生，考生可直接填报专业志愿进行录取；

三是新增了新媒体艺术招生专业，该专业是面向和服务于数字出版传媒、文化创意，大型展演活动等全媒体产业链人才培养的跨学科交叉专业。

北京石油化工学院

北京石油化工学院本科招生办主任吴小华在4月26日本科高校直播咨询时表示，学校的全部26个本科专业均在京招生，新增人工智能和药物分析两个招生专业。

6月12日，北京石油化工学院招办公众号发布《北京石油化工学院2023年在京分专业计划》，正式公布学校在京计划招生共计1472人。

北京信息科技大学

5月7日上午，北京信息科技大学在太行路校区隆重举办2023年校园开放日暨高招联合咨询会。北京信息科技大学现场宣讲学校的招生政策、往年招生情况及学校教学科研、毕业生就业创业等整体情况。

6月14日，北京信息科技大学招生办公众号正式发布《2023年在京招生计划》，2023年在京计划招生1781人，增加480人。

北京工业大学

5月27日，2023年北京工业大学本科招生政策宣讲会在校礼堂举行。北工大招办主任向广大学生和家长们发布2023年本科招生计划，权威解读了本科招生特色、人才培养举措、招生专业设置等内容，详细介绍了人才培养的创新举措和高考志愿填报要点。

一是成立专业学院，创新培养模式。成立碳中和未来技术学院——打造成为碳达峰、碳中和领域具有前瞻性和战略性的未来科技创新领军人才培养新模式试验区。

二是启动专业项目，培养复合人才。启动环境保护-低碳能源利用双学士学位复合型人才培养项目——培养“工+理”双学士学位复合型人才。

首都经济贸易大学

在6月11日的校园开放日活动中，首都经济贸易大学党委副书记、校长吴卫星介绍了学校今年招生变化，2023年学校在京招生计划大幅增加，达到1971人，新增了会计学（数智化国际会计）、中外合作办学项目统计学专业，人力资源管理不再放入工商管理类（劳经学院）大类招生，实行单独招生。

北京联合大学

关于2023年学校的招生计划以及政策，北京联合大学教务处副处长、招办主任鲍桂莲介绍，北京联合大学2023年本科招生计划为3932人，其中京外计划1160人，较去年有所增加，具体招生专业和计划数量以各省市高招办公布数据为准。

为满足社会需求，学校今年新增了考古学和人工智能两个热门专业，中外合作办学专业继续招生，合作院校是俄罗斯的两所大学，对于外语无要求，入校后零基础开始学习俄语。另外，学校部分专业有身体条件和单科成绩限制，考生可以到学校招生官网上查看《北京联合大学2023年本科招生章程》。

本文综合自北京新闻广播以及各高校微信公众号

(责编：郝孟佳、孙竞)