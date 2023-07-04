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香港中文大学北京中心揭牌成立

2023年07月04日16:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月4日电 （记者李依环）6月28日下午，香港中文大学北京中心在京举行成立典礼。北京市副市长刘宇辉出席活动并致辞。

据悉，香港中文大学北京中心的成立，旨在进一步统筹京港两地科技与人才资源，深化交流合作，共享发展机遇，服务国家战略。香港中文大学北京中心设有教学、办公、会议等区域，配有先进的视听设备，通过开展科研合作与学术交流，将为京港两地人才创造更多成长成才机会。

香港中文大学校长段崇智表示，香港中文大学北京中心的成立，是香港中文大学在内地发展的重点部署，促进创新型专业人才的培养，跨领域科创合作及学术交流。北京中心也是港中大在北京的联络枢纽，便利港中大拓展在内地的各项工作，支持校友活动，加强港中大与策略伙伴的合作，促进京港两地优势互补、互利共赢。

成立仪式上，香港中文大学与北京市人才工作局、国家（中关村）火炬科创学院签署了两份合作交流备忘录，将促进香港中文大学各院系与北京市高校、科研院所、企业及其他机构开展合作，推动两地科技成果转移转化。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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