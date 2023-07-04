人民网北京7月4日电 记者从哈尔滨工程大学获悉，我国首艘数字孪生智能科研试验船“海豚1”日前在烟台蓬莱港交付并首航，将从蓬莱驶往青岛，沿途开展船舶设备性能指标验证、自主航行及作业、数字孪生系统虚实交互等一系列船舶智能化水平和能力的试验。

”海豚1“首航。校方供图

据悉，“海豚1”由哈尔滨工程大学智能科学与工程学院科研团队联合校外多家业内优势单位和校内多个涉船海学院自主研发。船长25米，排水量100吨，历时3年建造完成。该船创造了从多源信息融合协同探测、环境智能态势感知及重构、到船舶及海洋环境数字孪生三个方面的国内第一。

项目负责人、 哈尔滨工程大学船舶工程学院和智能科学与工程学院教授夏桂华介绍，该船解决了船舶总体、动力、电力、推进、导航、操控、船岸等一体化系统的可靠性设计。

据了解，该船突破了多项关键技术，装备了多套先进系统。团队在国内首次突破了多源信息融合与协同探测技术，全天候、全方位为船舶提供航行环境变化的三维重构数字化场景，保障其在不利条件下的高效作业；该船装备了我国第一套船舶数字孪生系统，首次建立了船舶数字建模、模型迭代进化、虚实实时交互、在线离线共生、船岸镜像等船舶数字孪生技术体系，实现船舶自主航行和远程操控；该船还装备了哈尔滨工程大学研发的我国第一套船舶动力定位（DP）系统、光纤惯导系统、北斗船用导航系统、水下超短基线定位系统，为其相关作业提供保障。

“我们要打造一座海上的流动实验室，为学校和中国智能船舶和船舶数字孪生技术推进迭代提供强有力的支撑，打通技术与应用最后一公里。”夏桂华表示，接下来，团队计划为“海豚1”配备无人机和水下潜器，进行水下、水面和空中目标的跨域协同探测。（李依环、实习生张婉柔）

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