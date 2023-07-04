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首届中国社会银龄艺术调演盛典于7月至9月举办

2023年07月04日10:52 | 来源：中国新闻网
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原标题：首届中国社会银龄艺术调演盛典于7月至9月举办

首届中国社会银龄艺术调演盛典于7月至9月举办

　　“永远跟着共产党银龄艺术放光芒——首届中国社会银龄艺术调演盛典”活动7月1日正式启动。　主办方供图

　　“永远跟着共产党 银龄艺术放光芒——首届中国社会银龄艺术调演盛典”活动7月1日正式启动。中国社会艺术协会银龄艺术管理中心主任今润觉当日在北京表示，首届中国社会银龄艺术调演盛典于7月至9月举办。

　　为热烈庆祝中国共产党建党102周年，国家老年大学、中国社会艺术协会7月1日联合举办“永远跟着共产党 银龄艺术放光芒——首届中国社会银龄艺术调演盛典”启动仪式暨新闻发布会。中国社会艺术协会主席邱新建当天宣布“永远跟着共产党银龄艺术放光芒——首届中国社会银龄艺术调演盛典”活动正式启动。

　　国家开放大学（国家老年大学）党委副书记刘臣在致辞中谈到，国家老年大学以“德学康乐为”为办学宗旨，将让更多老年人享受老年教育发展成果，为建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国提供有力支撑，向全世界展示积极应对人口老龄化的中国智慧和中国方案。希望本次活动成为推动老年人主动健康、提升老年人群文化素质和艺术修养的品牌活动，帮助老年朋友们享受幸福的银龄生活。

　　中国社会艺术协会银龄艺术管理中心主任今润觉介绍，首届中国社会银龄艺术调演盛典于7月到9月举办，分为中华服饰艺术展演、广场舞蹈艺术展演、诗朗诵合唱艺术展演、管(民)乐演奏艺术展演等四项赛事。全国中老年社会艺术爱好者均可参赛。各地相关单位将结合本地区实际情况广泛开展竞赛、表演、交流等活动，选拔推荐优秀队伍参加全国调演。 (谢雁冰)

(责编：郝孟佳、李依环)

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