宁宇

原标题：【光明时评】为青少年提供更多更好精神食粮

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视青少年的健康成长。在社会各界的关心支持下，我国少儿出版不断发展壮大，整体规模持续扩大，品种数量日益增多，为满足青少年阅读需求、丰富青少年精神世界作出了积极努力。

近日，有关部门在京召开青少年读物质量提升调研座谈会，创作者、出版人和教师、家长等方面代表参加，就提升青少年读物质量组织专题调研，回应了各界人士对于青少年读物品质的关注，也再度引发公众的热议和期待。座谈会上大家形成共识：少儿出版工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在创作出版中突出时代主题主线，大力提倡创新创造，牢固树立精品意识，切实提升青少年读物的思想含量、文化分量、内容质量，高质量做好少儿出版，为青少年提供更多更好的精神食粮。

提升青少年读物质量是培养优秀人才的必由之路。青少年时期是人格形成和知识储备的关键阶段，良好的读物质量能够激发学生的阅读兴趣，培育高尚的人文情操，培养综合素质和创新能力，为未来成才打下坚实基础。客观看，近年来国内青少年读物无论是在品类的数量，还是在形式的多元化、内容的丰富性等方面，都取得了长足的进步。国内童书行业发展起步较晚，在出版主体日趋多元、总量快速增长的大环境下，需要更加关注青少年读物的品质。如何引导市场激发少儿出版行业的活力，对于提升青少年读物的品质至关重要。除了加大对原创作者和出版的政策扶持外，还需要多年的耐心经营，才能扩大优秀童书队伍的规模。

提升青少年读物质量是推动文化传承的需要。青少年读物是国家文化传承和发展的重要组成部分，通过优秀的读物能够传播中华优秀传统文化，培养青少年对中华文化的热爱和自豪感，使他们能够更好地传承和发展中华文化。同时，提升青少年读物质量也是促进社会和谐稳定的重要途径。青少年时期是个体认识世界和建立价值观的重要阶段，良好质量的读物可以帮助青少年树立健康、正确的世界观、人生观、价值观，积极面对人生挑战。中华民族拥有强大的文化创造力，如何将优秀的传统文化元素与现代传播形式相结合，同时用适合青少年读者的语言和形式来引导青少年对社会发展、人际关系等问题形成正确的认识，增加青少年对中华文化的了解与热爱，是提高青少年读物质量的重要课题。

提升青少年读物质量需要全社会共同参与。如何将高品质的好书送到青少年读者面前，也是特别值得关注的问题。应当说，经过少儿出版多年的成长和积累，优质青少年读物的存量已经相当可观。市面上不断推出的新作中，也不乏优秀的作品。在近年来兴起的阅读推广活动中，学校、公共图书馆和阅读公益组织在宣传、推广优秀读物方面作出了卓有成效的努力。理论上讲，建立对少儿读物客观公正的评价体系，提升读者的鉴别能力，能够影响市场供给的导向，促进更多优质图书的产出。学校、家庭、出版界和社会各界都应该积极行动起来，共同关注青少年读物质量，关注孩子们阅读的内容，关注孩子们的阅读习惯和品位。学校应该加强对读物质量的筛选和推荐，为学生提供高质量的读物；家庭应该陪伴孩子一起阅读，鼓励他们选择优质的读物，并与他们进行积极的阅读交流；出版界应该加大对青少年读物质量的重视，加强对青少年读物的编写和评估；社会各界应当加强监管，营造良好的读书氛围，倡导正确的读书观念和价值观。只有全社会共同努力，才能真正提升青少年读物质量，为青少年的健康成长和社会的繁荣进步奠定基础。

少年强则中国强。随着科技的发展和互联网时代的来临，青少年获取信息的渠道更加丰富多样，因此提升青少年读物质量的工作更显其重要性和必要性。社会各界对于青少年读物更加关注，不断促进青少年读物的文化与思想含量有效提升，让青少年读者读到的好书越来越多，必将促进下一代健康成长，帮助他们从阅读中收获丰盈的精神食粮。

（作者：宁宇，系童书研究者、深圳市阅读推广人协会副秘书长）

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