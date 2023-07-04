苑大勇

原标题：【光明论坛】积极参与全球教育治理，加快建设教育强国

教育兴则国家兴，教育强则国家强。习近平总书记在主持中共中央政治局第五次集体学习时强调，要积极参与全球教育治理，大力推进“留学中国”品牌建设，讲好中国故事、传播中国经验、发出中国声音，增强我国教育的国际影响力和话语权。习近平总书记的重要讲话，为我们在教育领域进一步推进改革、加快教育现代化、建设教育强国指明了奋斗方向，提供了重要遵循。

“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把教育摆在优先发展的战略位置，始终把教育作为国之大计、党之大计，作出加快教育现代化、建设教育强国的重大决策，推动新时代教育事业取得历史性成就、发生历史性变革。我国已建成世界上规模最大的教育体系，教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列。

十年来，我国参与全球教育治理不断深化，国际影响力加大。我国在全球教育治理中的角色正由被动的接受者和参与者向建设者和引领者转变，逐步从全球治理的观察者、学习者发展为主动的倡导者和积极的建构者，在全球教育治理中日渐活跃，影响力逐渐提升。我国参与全球教育治理已经形成了多层次互动、多主体合作和多样化参与的特征。融入国际组织教育项目及活动、参与全球教育重要议程设置、积极履行全球教育治理承诺、参加制定国际教育规则与标准、开展国际教育评估和调查活动、培养和输送全球教育治理人才……我国在以多种方式参与全球教育治理的过程中积累起丰富经验。

当前，全球教育治理和发展面临新挑战。联合国教科文组织在其最新发布的报告《一起重新构想我们的未来》中强调，教育作为一项公共事业和共同利益，呼吁各国要加强研究创新、全球团结与国际合作。我国教育快速发展的理论、经验、模式等，为解决全球教育发展问题提供了重要方案。以“一带一路”倡议为代表，我国正与世界各国携手合作，共同促进教育公平、提升教育质量、拓展项目合作、达成规则共识，在全球教育治理中贡献中国力量，充分体现我国在世界教育发展潮流中的大国责任与担当。

习近平总书记指出，要完善教育对外开放战略策略，统筹做好“引进来”和“走出去”两篇大文章，有效利用世界一流教育资源和创新要素，使我国成为具有强大影响力的世界重要教育中心。深度参与全球教育治理，正成为中国教育对外开放战略的重要组成部分。截至目前，我国高校已在近50个国家设立了100多个不同类型和层次的境外办学机构与项目，实施的“一带一路”教育行动更是带动了一大批留学生来华学习。鉴于“一带一路”沿线国家在教育、文化、语言以及数据的信息化发展程度上存在高度的差异性和发展不均衡，可以进一步推动“一带一路”沿线国家签署双边学位学历互认协议，促进实力雄厚的国内高校“走出去”办学，通过政策倾斜，加强与这些国家的学历互认、合作办学、学分互认以及学位互授，进而扩大来华留学生规模。下一步，我们仍要坚持以开放促改革、促发展，加强国际教育交流合作，拓展全方位、多层次、宽领域的教育对外开放格局，不断增强我国教育的国际影响力和竞争力。

教育开放也成为我国开放战略和外交战略的一部分。近年来，越来越多关于教育、科技、人员交流等人文内容被纳入双边领导人或高层正式互访的议程中。例如，2018年国家主席习近平在与德国总理默克尔举行的会晤中，提出要以人文合作为抓手，夯实两国友好的民意基础。与此同时，我国通过积极加入区域贸易组织，以负责任的大国姿态作出了更高质量开放的承诺。2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》正式落地生效，这在我国的开放领域是一个具有里程碑意义的事件，将会深刻影响成员国在科技、人才、技术等创新资源的自由流动，拓展高水平国际合作空间，为我国教育高质量发展带来积极影响。

（作者：苑大勇，系北京外国语大学国际教育学院副教授、北京外国语大学全球教育治理研究中心研究人员）

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