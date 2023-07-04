原标题：天津大学：以高质量党建推进世界一流大学建设

全国组织工作会议日前在京召开，会上传达了习近平总书记近日对党的建设和组织工作作出的重要指示。天津大学的广大党员、干部表示，习近平总书记重要指示高瞻远瞩、抓纲举要，要深刻学习领会习近平总书记重要指示精神和全国组织工作会议精神，以习近平总书记关于党的建设的重要思想为根本遵循，在新时代新征程彰显组织工作新担当新作为，积极推进综合型、研究型、开放式、国际化世界一流大学建设。

在党的领导下铸魂育人

“红色，是天津大学办学的底色。天津大学的党建工作有着良好的传统和积淀。”作为中国第一所现代大学，天津大学坚持把党的领导贯穿于办学治校育人之中。6月30日，在天津大学党委书记杨贤金为师生带来的专题党课上，他勉励天大学子“要学思用贯通，知信行统一，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者”。

近年来，天津大学持续落实立德树人的根本任务，学校党委全面贯彻党的教育方针，牢牢把握正确办学方向，全面落实党委领导下的校长负责制，通过修订学校党委常委会、校长办公会、院级党组织会议和党政联席会议议事规则，不断提高校、院两级议事决策能力。明确“五个坚定不移”，更好地履行高校职责使命。在加强改进思政课的基础上，积极将思想政治教育融入各类课程教学、体现“课程思政”，使专业课程与思想政治教育理论课同向同行。与此同时，不断加强新时代党的创新理论研究阐释，立项支持“习近平总书记关于中国式现代化建设重要论述研究”“增强中华文明传播力影响力研究”等专题研究项目50多个。研究制定《天津大学基层党支部“三会一课”工作规范》《天津大学基层党支部主题党日工作规范》《天津大学“三会一课”工作规范》，按照专题的方式制定《基层党建工作实务》，编印《支部书记》工作杂志，利用“天大党建”微信公众号加强教育宣传，围绕基层党组织的议事决策机制等进行制度化建设，加强工作指导和交流。在“必须毫不动摇坚持和加强党对高校的全面领导”的根本原则上，切实把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的使命任务落实好，持续为党培养造就堪当时代重任的接班人。

在党的领导下引才聚才

“国家发展靠人才，民族振兴靠人才。天津大学历来高度重视人才工作。”在天津大学第三次人才工作会上，中国工程院院士、天津大学校长金东寒深入分析了做好新时代人才工作的战略性与紧迫性，持续加强党的创新理论武装，优化干部选育管用工作，全方位培养、引进、用好人才，成为新时代人才强校战略的“天大方案”。

天津大学作为“全国党建工作示范高校”，学校深化人才培养改革，聚焦科技创新突破，坚持将党的政治优势、组织优势转化为建设中国特色世界一流大学的发展成效，在新时代新征程上以一流贡献彰显一流大学的责任与担当。

突出党支部书记“火车头”的作用，注重培养选拔有干劲、会干事、作风正派、办事公道的人担任支部书记，带领支部党员发挥作用。内燃机燃烧学国家重点实验室党支部书记田华教授是第9期“三强”班的学员。他以党支部的建设带动所在重点实验室的教学科研工作，锤炼“团结、奉献、卓越”的支部文化，把支部建设成为孕育重大原始创新、推动学科领域发展和解决国家重大需求的战斗堡垒。天津大学党委实施的“双带头人”教师党支部书记培育工程，注重在“选好”的同时“育好”领头雁，已连续14年实施教工党支部书记党性强、能力强、影响力强“三强”工程，面向新任职支部书记开展政治理论、党务知识、工作能力教育培训，累计培养400多名“三强”党支部书记。

近年来，学校坚持把政治标准放在首位，深化政治素质考察考核，大力选拔使用政治素质高、思路视野开阔、业务科研能力强、有家国情怀的优秀干部，特别是用好那些在教学科研一线、重大技术攻关中作出突出贡献的干部。研究制定《天津大学激励干部担当作为实施办法》，建立健全容错纠错机制，让想干事、能干事、干成事的干部有发展的舞台和空间。选派40多名同志到新疆、西藏、甘肃等对口支援和脱贫攻坚一线锻炼。近年来牵头承担国家重点研发计划项目125项，取得了“妙手”医疗手术机器人、酵母长染色体合成、“海燕”水下滑翔机、脑机接口芯片等重要成果。

在党的领导下推动学校发展

在天津大学北洋园校区，有一片热火朝天的建设工地，师生们亲切地叫它“大装置”。这是我国地震工程领域首个国家重大科技基础设施——大型地震工程模拟研究设施项目所在地。学校依托项目成立大科学装置党支部。这是“大装置”建设的核心团队，是一支平均年龄只有36岁的“党员突击队”。支部通过开展“砥砺奋进守初心，防震减灾担使命”教育活动，牢牢把实现高水平科技自立自强的使命扛在肩上，凝聚决心力量，连续解决重大技术问题40余项，提升我国在国际地震科研领域的话语权。这是天津大学基层党支部发挥堡垒作用推动学校不断高质量发展的一个缩影。

天津大学入选了全国党建工作示范高校，46个党组织和党员入选全国或天津市建设项目，学校同时启动了校内的示范创建，支持70多个党组织进行校级创建，通过三级创建，形成了一批优秀的、可复制可推广的实践案例。“教工党支部的核心工作就是强化老师的党员身份意识，充分发挥战斗堡垒作用，持续做好教师角色所赋予的教书育人、立德树人和科学研究等中心工作。”作为全国首批高校“双带头人”教师党支部书记工作室负责人、“全国党建工作样板支部”书记、“天津市优秀党务工作者”，建筑工程学院水利水电第二党支部书记马超4年多来完成了40多份自编月度学习材料、100余万字学习内容的“功课”。为提高支部党员主动学习意愿，确保“学有所获”，马超探索出将理论学习同教学科研相结合的方法，每月上旬，他都会从本学科领域的角度出发，详细总结党中央的重要讲话和会议精神，并联系有关部委和行业要求，编写月度学习材料。这些材料使支部党员在学习中央精神的同时能够结合实际了解国家建设需求、行业发展前沿和育人工作导向，学习效果日益提升。

（记者 刘茜 陈建强）

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