原标题：乡村小学创新教育交流会举行：聚焦乡村教育高质量发展

乡村小学创新教育交流会近日在贵州省遵义市正安县小雅镇工农小学举行。 主办方供图

16日，在贵州省遵义市正安县小雅镇工农小学开展了一场别开生面的乡村小学创新教育交流会，来自正安县32所乡村小学的代表，带着本学期乡村小学创新教育成果与体会，前来参加2023乡土村小“嘉年华”活动。

在每个活动展台旁，都有各个学校派出的小解说员，为来访嘉宾介绍自己的学校以及同学们这学期在创新教育课“乡土课”上完成的创作作品。

这些小解说员都来自大山里的农村小学，经过“乡土村小”项目的创新教育培养，这些“山里娃”都可以大大方方地向嘉宾介绍学校概况和乡土课成果，表达流畅，交流自信，毫不怯场，展现了新时代乡村儿童的精神风貌。

本次活动展出作品近700件，作品涵盖图绘、泥塑、诗歌、立体卡纸、多种乡土材料的立体及平面作品创作、自制故事绘本等多种形式，作品内容涉及家谱、家乡地形、家乡动植物、家乡美食、家乡名人、家乡建筑等乡土文化主题。这些作品在创作过程中并没有经过老师们的干预，都是乡村儿童在观察体验自己身边的乡土资源与文化后进行的自主创作。

“乡土村小”项目是由中国发展研究基金会与田字格公益于2020年联合发起，项目旨在让乡村儿童在家乡享有属于他们的好教育。项目通过恰当的全科教育模式全面培养乡村儿童知识体系，并形成热爱家乡、亲近土地及自然、热爱劳动等重要品质，进而奠定乡村儿童全面的学习及发展能力。

乡村小学创新教育交流会近日在贵州省遵义市正安县小雅镇工农小学举行。 主办方供图

中国发展研究基金会副秘书长乔正阳上述交流活动中发表致辞时说，中国发展研究基金会与田字格公益合作开展的以乡土文化和自然资源为支撑的创新教育，是乡村教育发展的新领域。我们积极探索运用创新教育手段，推动乡村教育的高质量发展，是新时代党和国家建设教育强国大背景下的历史机遇和使命担当。

中央党校教授张孝德为本次活动举行了一场主题为《中国式现代化需要什么样的教育》的讲座。他直言，我们现在的教育是关于做事的教育，而不是中华民族传承了千年关于做人的教育。探索生命的质量是什么，是我们的教育是为了什么的终极追问。

张孝德认为，目前不是乡村需要教育，是中国基础教育需要乡村；中华民族伟大复兴、中国文化传承需要乡村教育的复兴。“看到乡土村小项目在贵州生根发芽，非常欣慰，贵州还有大量的乡村保留、丰富的乡土文化保留，乡土村小项目让乡村教育活了起来，未来贵州教育大有可为。”

有参与此次“乡土村小”嘉年华活动的来访嘉宾表示：“这次看见在大山深处有如此生动丰富的课程体系，经历了独具特色的乡土教学，接触了洋溢着满脸幸福笑容的孩子们，这充分展示了乡村小学低成本但高质量的教育成果，让我们看到了乡村教育振兴的未来模样。”(记者 夏宾)

(责编：郝孟佳、李依环)