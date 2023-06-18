原标题：江苏宿迁一教师从运河大桥上跃下救人 其学生曾因勇救落水者牺牲

丁成闯从桥上一跃而下。 宿豫区委宣传部供图

6月15日晚，几段视频在江苏宿迁市民的朋友圈和短视频平台热传。视频中，一名女子从宿迁秀强运河大桥跳河轻生，一名路过的男性市民从桥上一跃而下，将女子救到岸边。此时岸边也有市民下水救援，在大家共同努力下，落水女子被成功救起。跳桥救人的男子面对镜头摆了摆手，转身离去。

宿迁市宿豫区见义勇为基金会得知消息后，经过多方寻找，16日上午确定了该男子的身份：宿豫中学高二化学老师丁成闯。

宿迁市公安局宿豫分局和宿豫区见义勇为基金会为丁成闯送上见义勇为表彰证书和慰问金。 宿豫区委宣传部供图

据丁成闯回忆，15日21时许，他下班后骑着电动车回家，经过项王路秀强运河大桥时，发现桥边站着一位女子，第一眼他并没有在意，以为是一位路过的市民。当丁成闯越过女子继续向前行驶10米左右时，突然想起女子好像站在大桥护栏外，他猛地刹住车，放下车子，调头就往回跑，正好看到女子跳桥的一幕。丁成闯一下扑到护栏上，看到女子还用手拉着护栏边缘，他伸手想要将女子拉回来，可是晚了一步，女子掉落水中。

看着女子在水中浮沉，丁成闯什么都没想，也忘了自己足部跟腱做过手术，他脱去衣物，将手机、钱包交给边上的市民保管，纵身一跃，从5米多高的大桥上跳入水流湍急的大运河。丁成闯在女子身边游了一圈，找准时机从背面拉住女子，努力向岸边游去。

岸边有两位市民下水向丁成闯靠近，还有人拿来了救生用的竹竿，落水女子成功获救。丁成闯穿着湿透的裤子，赤着上身骑车回家。回到家后，丁成闯向妻子透露了跳桥救人的事情，妻子立刻开车带着丁成闯前往医院检查，虽然时有疼痛，但检查后并无大碍。

“事情发生之后，政府相关部门和学校领导都打电话慰问我，询问我身体情况怎么样，我感觉很温暖。当时就想着救人，我并没有想太多，因为我的学生早已为我做出榜样。”17日上午，丁成闯介绍，2013年3月6日21时，一名女子跳河轻生，宿迁市民张森听到河中有人呼救，迅速冲到大桥护栏边，纵身一跃。张森一直奋力地将落水女子推向岸边，落水女子脱险，但他最终因体力耗尽不幸牺牲，年仅27岁。

丁成闯说，得知此事之后，他的内心十分悲痛，因为张森曾是他的一名学生。十年之后，面对相同的情况，丁成闯作出了相同的选择。

6月16日下午，宿迁市公安局宿豫分局党委委员、纪委书记王伟代表宿迁市公安局宿豫分局和宿豫区见义勇为基金会专程前往宿豫中学，为丁成闯送上见义勇为表彰证书和慰问金，表彰他在他人生命遇到危险时表现出的胆量和勇气。(刘林 丁遥 王瑞)

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