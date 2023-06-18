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四国艺术院校师生将“头脑风暴”中老铁路沿线站点设计

2023年06月18日06:57 | 来源：中国新闻网
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原标题：四国艺术院校师生将“头脑风暴”中老铁路沿线站点设计

四国艺术院校师生将“头脑风暴”中老铁路沿线站点设计

　　图为中老铁路沿线站点文化空间设计国际工作坊启动仪式现场。　周毅　摄

　　互鉴之美——中老铁路沿线站点文化空间设计国际工作坊17日在四川美术学院启动。

　　该活动是由四川美术学院建筑与环境艺术学院环境设计系、国际合作与交流处发起的国际合作教学项目。来自中国、老挝、柬埔寨、泰国艺术院校的师生代表，将沿着中老铁路开展为期近两周的调研和文化采集，并围绕火车站点文化空间设计，形成室内设计、建筑设计(局部更新)、景观设计、展示设计、装置艺术等多种表现形式的作品，以提升中老铁路沿线站点室内外空间的文化空间品质，并形成文化互鉴、文旅融合的特色铁路站点，进而增进中外艺术设计的合作与交流。

　　据悉，该活动将联动老挝国立美术学院、柬埔寨皇家艺术大学、泰国艺术大学共同开展，设置“工作坊期间”“工作坊汇报”“方案深化”“作品提交”等环节。根据安排，6月19日至28日，四国艺术院校师生代表将调研“昆明-普洱-墨江-西双版纳-琅勃拉邦-万象”等火车站点，并在周边的民族村、市场、植物园、博物馆等空间收集地域文化特色元素。工作坊最终将形成山地文化类、城市文化类、流域文化类、林地文化类等主题的作品，用于后期的东南亚巡回展览。

　　四川美术学院建筑与环境艺术学院副院长黄红春表示，希望通过聚焦中老铁路沿线站点的文化空间设计，让更多民众感受艺术与生活的融合，在促进环境保护与可持续发展的同时，促进文明互鉴、增进民心相通，探索跨国界的艺术设计合作与交流，从而推动创意产业国际化发展。

　　“铁路站点不仅是区域交通和贸易通道的转换点，更是文化传播的窗口。”老挝国有铁路有限公司董事长道金达说，活动以中老铁路沿线站点的艺术与设计提升为基点，致力于将两国文化、艺术创作与文旅产业应用进行交叉融合，推动文化交流与传播，颇有意义。希望通过活动，大家能更深入地了解中老铁路背景、熟悉铁路建设过程、挖掘老中合作故事，并提炼双方人文亮点、增加站点整体美感、拓展艺术交流新合作。

　　老挝驻华大使馆教育文化参赞靳达望表示，作为连接两国的重要纽带，中老铁路的站点交互空间设计不仅需要满足实际需求，还应体现文化的独特性和美学价值。期待双方共同探索、塑造这些空间，让它们成为文化交流、艺术创作和人们心灵沟通的桥梁。 (记者 钟旖)

(责编：郝孟佳、李依环)

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