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重庆市高校数字思政实验创新中心揭牌成立

2023年06月18日06:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：重庆市高校数字思政实验创新中心揭牌成立

　　图为重庆市高校数字思政实验创新中心揭牌成立现场。　周毅　摄

　　如何用好数字化技术，使“大思政课”课堂大起来、视野宽起来、内容活起来？17日，重庆市高校数字思政实验创新中心(以下简称中心)在重庆邮电大学揭牌成立，标志着站在数字时代的新起点，重庆市高校思政教育事业将迈向更高水平和阶段。

　　据介绍，该中心由中共重庆市委教育工委、重庆市教委依托重庆邮电大学建设，规划建设200余平方米，将搭建数字思政数据共享一体化平台、数字思政指数分析诊断平台、数字思政精准化服务平台三大平台，为科研课题研究研发、教学研讨、学生实践实训提供载体。

　　“当前，数字思政建设面临网络言行数据观测困难、数据测评不够科学、数据采集不太合规等问题。”重庆邮电大学副校长陈前斌介绍，数字思政实验创新中心的建设，将充分发挥学校学科专业优势，着力打造涵盖“场景、过程、内容、能力”数字化为一体的数据平台，通过数据挖掘、数据分析、科学监测，为学生成长成才提供精准数字画像，并提供个性化、精准化、科学化的思想引领与价值塑造教育方案。

　　“要了解青年大学生怎么想，就需要听其言、观其行。”他举例，通过大数据采集学生的学习能力、日常行为习惯等，加上行为心理学和脑科学等专业分析，每个学生可拥有一份“精准滴灌”式的个性化、差异化、科学化思政教育方案。这也为广大思政课教师深入了解学生、掌握学情，科学设计思政课讲授内容和案例提供参考，使思政课变得更深刻、更透彻、更鲜活。

　　据悉，重庆邮电大学目前还建设有“互联网大数据舆情科研平台”、重庆市人文社会科学普及基地“红色文化虚拟仿真科普基地”，并开发出一批专供马克思主义理论学科学者使用的软件和技术，实现了学术生产方式由“纸上谈兵”到“让数据说话”的转型。今后，它们将与重庆市高校数字思政实验创新中心一起，推动现代信息技术与思政课教学传统优势的深度融合，实现思政教育的持续改进和优化。 (记者 钟旖)

(责编：郝孟佳、李依环)

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