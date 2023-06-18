原标题：清华大学：学深悟透谋实招 知行合一见真章

【学思想 强党性 重实践 建新功】

6月5日下午，一场备受青年教师关注的制度宣讲会在清华大学第二教学楼举行。

如何更好帮助青年教师解决“成长的烦恼”，系好职业生涯的“第一粒扣子”，激发青年人才的活力？在充分调研国内外一流高校制度经验和面向校内充分征求意见基础上，清华大学创新推出青年教师发展顾问组试行制度，计划为每位新入职的教研系列准聘教师选配发展顾问组，为青年教师提供职业发展规划、教育教学和学术研究等方面的指导与建议，全方位促进青年教师发展。

青年教师发展顾问组制度的出台，恰是清华大学推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育不断走深走实的一个生动缩影。

6月的清华园，荷叶田田，松青柳绿，一派欣欣向荣。主题教育开展以来，清华大学党委坚决贯彻落实党中央部署，对标对表习近平总书记关于主题教育的重要讲话重要指示批示精神，强化“旗帜”“标杆”意识，把开展好主题教育作为重大政治任务，创新采用高质量“读书班”“同题共研”“三个清单”等方式，扎实做好理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等各项工作。

以高质量读书班凝心铸魂

“全面推动中国特色世界一流大学高质量发展，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献清华力量！”5月20日上午，清华大学党委书记邱勇在新清华学堂“领学”党课，把为期7天、“六学”联动的清华大学主题教育读书班推向深入。

清华大学主题教育读书班创新学习形式，坚持领学、导学、研学、联学、自学、共学相结合，设立“学习创新理论，筑牢思想根基”“掌握科学方法，走好群众路线”“增强使命担当，开拓发展新局”“锤炼党性修养，全面从严治党”四个专题，主题明确、相互衔接；举行5场由校内外专家主讲的专题辅导报告，精彩纷呈、干货满满；及时组织不同范围的集中学习研讨，引导广大党员干部强化理论学习，在共学共研的氛围中，进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、武装头脑、指导实践。

既读好有字之书，也读好无字之书。5月19日，清华大学领导班子成员将读书班课堂搬到校外，围绕“高水平科技自立自强”，与北京经济技术开发区、中国工程院分别开展主题教育调研学习活动，真切感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理魅力和实践伟力，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

以“同题共研”破题解题答题

“希望校企双方加强协同合作、高效推动落实，以卓越工程人才培养和关键核心技术攻关为抓手，共同探索新型举国体制的实践路径。”6月5日下午，清华大学“同题共研”第二调研组聚焦“推进科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力更好结合”，由校长王希勤率队赴中国航天科技集团有限公司开展调研，以深化调查研究推动解决发展难题。

坚持“奔着问题去”，聚焦学校高质量发展，解决学校改革发展过程中的深层次问题和师生反映强烈的难点问题，清华大学党委研究成立13个“同题共研”调研组，部处、院系等119个单位选题进组，共同确立“校领导领题、主责职能部门协调、各单位共同承担”的“同题共研”重点选题方向，结合实际工作确定121项子课题，注重校院两级贯通、部门横向联动，突出调查研究的系统性、整体性、协同性，形成共促高质量发展的强大合力。

“如何破除校内学科院系边界、破除学校和企业的边界？”5月20日下午，第十调研组汇报人抛出的问题，引发共鸣。“为了减少师生跑腿，学校财务处在现有自助保障系统中开发了‘医疗费报销’功能，系统已于5月17日上线试运行。”第三调研组的“同题共研”成果获得点赞……5月下旬，13个调研组先后集中组织中期交流研讨会。6月底前，各调研组将总体完成调研工作，形成调研报告，真正把调研成果转化为解决问题、促进发展的实际行动。

以“三张清单”干实事暖人心

据清华大学学生职业发展指导中心负责老师介绍，今年5月26日至28日，学校面向2024届家庭经济困难学生发放定制西装，鼓励同学们以饱满自信的精神状态参加就业面试。连日来，类似的“暖心小事”悄然发生在清华园师生身边。

桩桩小事连人心。学校在广泛收集师生意见的基础上，着力实施一批“我为群众办实事”重点项目，列出235项“服务师生实事单”，积极解决事关师生切身利益的大事小事、难事实事。突出真学笃行务求实效，要求各单位领导班子要亮出“高质量发展成效单”“服务师生实事单”“问题检视整改单”三张清单，形成可评估、可检验的主题教育成果指标。在认真研究讨论的基础上，清华大学党委系统梳理学校层面问题清单24项和二级单位“问题检视整改单”200余项，建立问题清单台账并实施动态管理，层层压实责任，定期更新进展，有序推进整改。

清华大学党委紧盯节点、倒排工期、全力以赴、务求实效，按照主题教育各项工作要求，以高质量的主题教育引领学校开拓中国特色世界一流大学高质量发展新局面，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献清华力量。

（记者 邓 晖）

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