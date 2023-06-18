原标题：校企“双向奔赴”，开启就业“加速跑”

6月，应届高校毕业生就业开启“加速跑”。

从大四上学期开始，北京化工大学本科应届毕业生李新尧心里就不踏实，在考研和找工作之间纠结，“复习得不好，又怕错过秋招”。

李新尧试着给辅导员谢飞发了一个信息：“能不能帮帮我？”谢飞二话没说，立即找李新尧面聊。彼时，秋招即将结束。结合李新尧兴趣特点，谢飞建议，不要把考研放在就业的对立面，可尝试双线并行。

在同学眼里，辅导员谢飞像是一位“医生”，他有个“简历问诊”的专长，还能做职业规划“一对一”辅导。求职季里，找谢飞的毕业生，“可能有上百个”。

考研落榜后，谢飞又给李新尧推荐了一个石化企业的岗位，“李新尧踏实肯干，比较适合一线”。

谢飞手机里存着一个表格，是他自己做的毕业生就业“一人一档”，暂未就业毕业生籍贯、专业、未就业原因等情况，一目了然。

暂未就业学生，问题出在哪里？怎样才能帮助他们高质量就业？

放下手机，谢飞给记者细数同学们暂未就业的原因和对策：“有的学生沟通能力欠缺，我们就给他们培训面试技巧；有的学生规划失当，眼高手低，我们就分析就业情况，帮助他们了解当下就业形势、认清自身优势与不足；面对大多数学生，在明确求职定位和意向选择后，我会教他们如何展示自身优势，与招聘单位有效沟通。”

在谢飞的帮助下，李新尧最后成功签约中化泉州石化有限公司。这是北京化工大学“访企拓岗”专项行动中的一家合作单位。此前，谢飞曾带队前往该企业调研，了解产业发展趋势、企业用人需求，搭建校企深度合作桥梁。

这学期，谢飞所在北京化工大学材料学院接连组织了六场专场招聘和产学研专场双选会，30余家化工企业来学院选聘人才。

在去年高校书记校长“访企拓岗”的基础上，今年教育部要求，进一步扩大参与范围至二级院系领导班子成员，带动高校全员深入参与做好高校毕业生就业工作。

中化泉州石化有限公司招聘主管许炳琰说：“通过学校老师的实地走访、现场交流，校企双方共同推动学校的课程设计和专业优化，通过合理的课程设计，使学生所学更贴近我们企业的工作实际，帮助毕业生快速上岗。”

高校领导和教师“访企拓岗”的同时，企业也主动走进校园。

这样“双向奔赴”的故事，也发生在北京交通大学机械工程专业毕业生艾尔邦·库尔邦身上。经过认真准备，艾尔邦通过笔试与面试考核，成功签约中车西安车辆有限公司。“公司的业务内容，与我的专业匹配度较高。”他说。

今年3月，中车西安车辆有限公司人力资源部部长王伟峰就谋划赶紧“抢回被疫情耽误的时间”。他带领团队走进了北京、大连、沈阳等地的多所高校，宣讲、面试、筛选，忙得脚不离地。有时和辅导员、教师一直沟通到晚上10点，“就想对应聘学生多些了解”。

“高校主动出击，到用人单位走访，了解就业需求。用人单位也该主动走进校园，了解高校的专业特色和人才培养结构。”王伟峰说。

今年，北京交通大学共开展“互联网+”专场、国企专场、交通运输专场等各类大中型双选会20余场，宣讲会200多场，促进3000余名毕业生成功就业。

北京交通大学就业与创业指导中心主任张博介绍：“学校锚定交通运输、通信信息、建筑机械等对口关键领域靶向发力，校院两级通过‘走出去’‘请进来’相结合方式，走访用人单位100余家，重点联络用人单位8000余家。”

各地各高校结合专业特色、毕业生就业意向等，重点邀请对毕业生具有较强吸引力的企业进校招聘。广东省教育厅举办生态环保低碳节能专场供需见面活动，吸引了300余家行业知名企业参加，提供了6409个就业岗位。电子科技大学精准对接40家行业特色用人单位，合力举办“荟聚芯人共创蓉城”集成电路行业专场招聘会。

据悉，教育部在5月至8月期间将持续开展2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动，护航毕业生求职之路。

（记者 陈 鹏）

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