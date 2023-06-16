人民网北京6月16日电 14日，第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛科技创新、社会服务、大健康三个分赛道现场决赛同期举办。经过激烈角逐，三个赛道分别产生了一、二、三等奖。每个赛道获得一等奖的创业团队晋级总决赛排位赛，将于6月下旬角逐进入总决赛冠军赛的入场券。

参加科技创新赛道现场决赛的选手。主办方供图

活动现场，大学生创业者们依次上台，从技术与产品、商业模式、融资需求等方面，对项目和团队进行了讲解和展示。7位来自高校、企业的评委对入围的大学生创业团队的路演和答辩进行了评审和打分。

据悉，第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛由市教委、市人力资源社会保障局和市发展改革委共同主办，北京高校大学生就业创业指导中心承办，共有4689支创业团队报名参赛。

参加社会服务赛道现场决赛的选手。主办方供图。

经过网评初赛，587支团队获得“百强创业团队”荣誉，北京高校大学生就业创业指导中心已经启动市级大学生创业入园意向征集及面谈工作。经过网评复赛，最终178支创业团队晋级分赛道现场决赛，并获得北京大学生创新创业“百粒‘金种子’项目（2023）”荣誉。

另悉，文化创意、乡村振兴、高职赛道的现场决赛于6月15日、16日同期举办。（孙竞、实习生张婉柔）

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