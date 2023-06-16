原标题：部市共同探索职业教育体系建设新模式

近日，教育部和天津市人民政府联合发布《教育部 天津市人民政府印发关于探索现代职业教育体系建设改革新模式实施方案的通知》（以下简称《通知》），共同探索中国现代职业教育体系建设改革新模式。

《通知》要求，通过部市共同努力，用2至3年时间，建成产教深度融合、职普相互融通，促进全民终身学习，更好服务人的全面发展和经济社会高质量发展的现代职业教育体系。

建立职普融通新机制

《通知》提出创新普职融通机制，促进不同层次职业教育有效衔接，建立职业教育和普通教育渗透融通机制，深化中高职系统化培养，畅通技术技能人才成长成才通道，促进学生多样化选择、多路径成才。具体包括建设高水平职业技术大学和新型产业学院、深化中高职系统化人才培养、创新拔尖技术人才选拔培养机制等。

“通过建立职普渗透融通新机制，可解决人才培养梯度不足的问题。”天津市教育科学研究所职业教育研究中心主任耿洁介绍，这种新机制以产业升级需求为导向，聚焦科技创新到技术应用全流程。

“这种职普渗透融通的新机制，体现了强烈的协同、合作思想。通过统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，将终身教育和人的自由发展进行系统设计，能够满足社会对职业教育的期待。”耿洁表示，新机制进一步优化了教育结构布局，整合优质职业教育资源，构建起卓越工程师、现场工程师、技术人员和产业工人的梯度培养体系，使各种教育类型优势互补、交叉融合，促进不同层次职业教育有效衔接，让学生实现多样化选择、多路径成才。

天津轻工职业技术学院党委副书记、院长李云梅认为，职普只有在对等的情况下才能做到真正的互认和融通。

“未来，我国必须从国家层面建立国家职业资格等级框架制度，从国家制度上固化职普融通的‘大教育’体制和纵向贯通、横向融通的机制；健全完善国家职业资格证书制度；建立与国际接轨的学分制体系；普通高校和高职院校在专业和课程方面应当互融。” 李云梅说。

使产教融合走深走实

产教融合、校企合作是职业教育区别于普通教育的主要特征之一。《通知》中首次提出以产业链为依托，打造兼具人才培养、创新创业、产业升级等功能的产教融合共同体，将政府的统筹作用摆在更加突出的位置，更加注重服务经济社会发展。李云梅认为，产教融合是产业链和教育链的融合，其目的是使产业和职教同向同步、协同发展。

为解决产教融合不深不实的问题，此次《通知》提出，打造生物医药、高端装备制造（海洋工程装备）、信创、数字经济等四个产教联合体，以及组建高端装备制造、新能源、智能供应链等三个行业共同体。

耿洁认为，未来，产教融合发展需要做的是补齐政策、理论研究、实践创新三个短板。地方政府“十四五”规划和各种产业发展行动计划中，关于“职教未来怎么办？”的专章、专论较少，产和教的国家政策口径不统一，执行步调不一致。

“产教融合必须依托平台。政府综合部门要‘出手’搭建平台、构筑载体，而平台与载体需要做到实体化运行与科学治理。”李云梅说，未来职业教育的转型和发展趋势应与新时代产业技术革命的节拍同步，这样才能创造产教融合的良好生态。

（记者 陈 曦）

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