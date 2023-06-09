人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

西部（重庆）科学城 推动科创教育走深走实

2023年06月09日08:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　教室内，万物互联的智慧黑板为学生们打开知识的大门；创客实验室内，互动式科技体验活动开展得有声有色；科技展厅内，丰富多彩的智慧化教育成果亮点频现……走进校园，每一间教室，每一个角落，随处可见科创教育的成果，这是西部（重庆）科学城深化教育改革的生动实践。

　　着力优化场域 绘好科创教育“生态图”

　　新建创客实验室、录播教室80间；更换智慧黑板400余套；全区学校实现光纤千兆到校、百兆进班率100%；创客教室配备率100%、教室多媒体配备率100%……一组组数据，是西部（重庆）科学城在建好教育基座“硬场景”上下足功夫的生动注脚。

　　丰富教育场景，完善硬件设施，打造科学实验室、科技教育体验馆等科创教育场所；开设科普名家大讲堂，举办科技创新大赛作品展等活动……西部（重庆）科学城在丰富文化“软场景”中频出实招。

　　科学城聚焦义务教育“5+2”课后服务，通过学校自建以及校外资源共建，开设小小科学家、机器人编程等特色社团63个，让教育改革见实效。

　　创新育人模式 探索人才培养新路径

　　当前，西部（重庆）科学城正加快打造具有全国影响力的科技创新中心核心区，科创教育也迎来重大发展机遇。

　　为此，科学城以高校为中心点、以科创基地为轴心点，充分利用丰富的科研机构、高新技术企业、科普基地等资源，与20家市级以上科普基地达成合作，并开展“百名教授进课堂”“万名学生进高校”活动，建立院士、教授走进中小学指导基础教育工作机制。

　　围绕教育改革创新，科学城走出一条“高校+基础教育”联动育人的新路径，推动科创教育走深走实。

　　数据来源：西部（重庆）科学城管理委员会

　　《 人民日报 》（ 2023年06月09日 10 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部