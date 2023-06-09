教室内，万物互联的智慧黑板为学生们打开知识的大门；创客实验室内，互动式科技体验活动开展得有声有色；科技展厅内，丰富多彩的智慧化教育成果亮点频现……走进校园，每一间教室，每一个角落，随处可见科创教育的成果，这是西部（重庆）科学城深化教育改革的生动实践。

着力优化场域 绘好科创教育“生态图”

新建创客实验室、录播教室80间；更换智慧黑板400余套；全区学校实现光纤千兆到校、百兆进班率100%；创客教室配备率100%、教室多媒体配备率100%……一组组数据，是西部（重庆）科学城在建好教育基座“硬场景”上下足功夫的生动注脚。

丰富教育场景，完善硬件设施，打造科学实验室、科技教育体验馆等科创教育场所；开设科普名家大讲堂，举办科技创新大赛作品展等活动……西部（重庆）科学城在丰富文化“软场景”中频出实招。

科学城聚焦义务教育“5+2”课后服务，通过学校自建以及校外资源共建，开设小小科学家、机器人编程等特色社团63个，让教育改革见实效。

创新育人模式 探索人才培养新路径

当前，西部（重庆）科学城正加快打造具有全国影响力的科技创新中心核心区，科创教育也迎来重大发展机遇。

为此，科学城以高校为中心点、以科创基地为轴心点，充分利用丰富的科研机构、高新技术企业、科普基地等资源，与20家市级以上科普基地达成合作，并开展“百名教授进课堂”“万名学生进高校”活动，建立院士、教授走进中小学指导基础教育工作机制。

围绕教育改革创新，科学城走出一条“高校+基础教育”联动育人的新路径，推动科创教育走深走实。

数据来源：西部（重庆）科学城管理委员会

《 人民日报 》（ 2023年06月09日 10 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)